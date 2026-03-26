Casi mil docentes renunciaron a la UTN por los bajos sueldos universitarios

El Sindicato de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT), advirtió que casi mil docentes dejaron la UTN debido a los bajos sueldos.

El desfinanciamiento de la educación superior por parte del Gobierno nacional, incluso luego de que se aprobara una ley en el Congreso con ese fin, pone a los profesores universitarios en la encrucijada de soportar la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios o escalar el largo conflicto con la Casa Rosada.

“Una situación que cada día se agrava más”, dijo este miércoles al medio Conclusión la presidenta de la Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), Daniela Díaz.

“Terminamos una semana de paro completa. Esta semana van a ser jornadas de clases, pero también de visibilización, de concientización, de trabajo con los alumnos sobre nuestra problemática. Y la semana que viene, lunes y martes 30 y 31 de marzo y 1 de abril, paro nuevamente de actividades”, anunció.

Ataque a las universidades nacionales

La UTN tiene treinta sedes a lo largo del país y es una de las universidades más emblemáticas del país, que hoy atraviesa una crisis de presupuesto y salarial al igual que el resto por el incumplimiento libertario a la ley de financiamiento universitario.

Parte del embate del Gobierno nacional a las universidades públicas se concentra en el salario de los profesores, que en dos años perdieron alrededor de un 56% de su poder adquisitivo. Sin solución a la vista, los docentes emigran de las aulas a destinos mejores, restándole posibilidades al sistema de educación superior.

Díaz recordó que “hoy tenemos un número que la verdad que es entristecedor. Casi mil docentes han dejado las aulas de la Universidad Tecnológica Nacional a nivel país. ¿Por qué? Porque se han encontrado una propuesta mejor en la parte privada”.

Denuncia de FAGDUT

La dirigente explicó que “muchos de ellos han tomado licencia sin goce de sueldo, o renunciado en el caso de que no tienen la antigüedad para tomar esa licencia sin goce de sueldo”. Una forma de vaciar las universidades públicas.

Para la vicepresidente de Fagdut, el momento que atraviesa la UTN “es muy complejo, porque un docente para trabajar en la universidad tiene que tener un título de grado, tiene que tener muchas veces un posgrado, son docentes de años, de trayectoria. Y realmente con el sueldo, es increíble”.

Además las huelgas y las acciones de visibilización, Díaz señaló que el sindicato se da una política hacia los alumnos universitarios que, finalmente, terminan siendo las “víctimas” del modelo de vaciamiento de la educación superior pública que empuja a los trabajadores a la huelga.

Paro en la UTN de docentes universitarios

Los docentes de la Tecnológica pararán desde el 16 al 21 de marzo por bajos salarios, falta de financiamiento y bajo presupuesto

“El alumno por ahí también ve que a la universidad, sea como sea, la seguimos sosteniendo. Tenés tu ascensor que funciona, tenés tus sanitarios, tus aulas en buenas condiciones, entonces cuesta entender qué es lo que estamos pasando”, dijo.

En esa línea, agregó que “también se tienen que dar cuenta que, por ejemplo, otros compañeros alumnos que tienen becas, han quedado algunas de 35.000 pesos, que es una locura. Ni siquiera para el colectivo le alcanza. Entonces también tienen que ver que no solamente los docentes, sino también ellos se ven perjudicados”.

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