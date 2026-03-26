Voraz incendio en un depósito de pintura en Francisco Álvarez

Un día después del explosivo incendio que afectó a un depósito clandestino de garrafas, otro siniestro afecta a una localidad del Gran Buenos Aires: en este caso, el fuego afecta al depósito de la fábrica de pintura Fademac en Francisco Álvarez, en la localidad de Moreno. Allí trabajan al menos veinticinco dotaciones de bomberos y hay un gran operativo. La columna de humo es visible desde varios kilómetros.

Las llamas se desataron en el depósito ubicado sobre las calles San Martín y Chilecito. La zona está cortada al tránsito, para que los bomberos puedan trabajar.

Humo negro

Los vecinos se autoevacuaron ante el peligro por el material inflamable. Además, el intenso humo negro cubre todo el barrio.

“Lo que tenemos hasta ahora es que estaban soldando en la fábrica de pintura, saltó una chispa y generó el incendio”, precisaron a Primer Plano Online fuentes de la investigación, a cargo del fiscal Martín Borgnia, de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Es, hasta el momento, la principal hipótesis sobre el origen del fuego. En el lugar se depositan químicos, solventes y pintura, elementos con altos niveles de toxicidad y fácil combustión.

El hecho ocurre un día después de la explosión del depósito de garrafas clandestino en la localidad de Mariano Acosta, en Merlo, que dejó 4 personas heridas de gravedad y varias viviendas destruidas en el barrio.

Fuente: https://dib.com.ar/