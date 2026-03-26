Fútbol de Chacabuco: Argentino, 9 de julio y River Plate lideran las posiciones

Este miércoles por la noche, en el Estadio José Spataro, se jugó el partido pendiente entre Argentino y San Martín, correspondiente a la primera fecha del torneo Apertura de Primera División, Copa Mauricio Paz, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco.

Fue empate 1 a 1, en un partido entretenido, con emociones y con situaciones cambiantes como suelen ser los encuentros entre Argentino y San Martín. Arrancó ganando el local: a poco de iniciado el juego, Dante Gatti Prandi marcó de cabeza el primer gol para el Azul que se hizo dueño de las acciones por un cuarto de hora y parecía que iba a concretar el segundo gol. Pero San Martín fue reaccionando de a poco, logró equilibrar el partido y antes de la finalización del primer tiempo llegó al empate con un buen gol de Gustavo Lattesa, que bajó la pelota de pecho en el área y con una volea la metió cerca del palo izquierdo de Franco Corbalán.

En el segundo tiempo también las acciones fueron parejas: Argentino insinuó un poco más, pero ninguno de los dos pudo vencer la valla de su rival, por lo que el partido, que dirigió Franco Calógero, finalizó 1 a 1.

Posiciones: Argentino, 9 de julio y River Plate con 10; San Martín 8; Peña la 12 6; Rivadavia 4; San Miguel y Racíng 3; Huracán 0.

Goleadores:Dante Gatti Prandi (Argentino), Gustavo Lattesa (San Martín) y Manuel Bruno (9 de julio) 5 goles.

Sexta fecha:

Sábado 28: A las 17:00, Huracán y Rivadavia jugarán en el estadio Ernesto Zinani. A la misma hora, Racing recibirá a San Miguel.

Domingo 29:En el estadio Aldo Carena, 9 de julio enfrentará a River Plate, a partir de las 17:00.

Lunes 30: En el estadio Elio Muhape, Peña la 12 será local ante Argentino, a las 21;00.

Miércoles 1°:Rivadavia y San Miguel jugarán el partido pendiente de la cuarta fecha, a las 21:00, en el Ruperto Villarreal.

Informe: Javier Galante