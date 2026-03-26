Toyota va a recortar otros 500 puestos de trabajo en Zárate

La industria automotriz muestra señales muy negativas en el marco de un modelo económico que prioriza la importación. En ese contexto, Toyota, tal vez la empresa líder en el país, comenzó a citar a sus operarios para comunicar que va a encarar un nuevo proceso de recorte de puestos de trabajo.

La firma japonesa viene en un proceso de ajuste desde la asunción de Javier Milei y la implementación del modelo libertario. Tras varias etapas de retiros voluntarios, primero, y despidos hormiga. posteriormente, parece encaminarse a quedarse sólo con dos turnos.

Vale recordar que había implementado un tercer turno de producción en su planta de Zárate desde enero de 2023, operando las 24 horas de lunes a viernes. Ahora parece decidida a volver a dos aunque se espera el lanzamiento de nuevos productos.

El contexto tanto en lo que tiene que ver con producción como con exportación es desalentador. Según las cifras difundidas por Adefa, la asociación que nuclea a las fábricas automotrices, la producción tuvo un descenso del 30,1% con relación a igual mes del año pasado y la exportación una caída del 28,9% con relación a igual mes del año anterior.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/