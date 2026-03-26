El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró este jueves, durante la sesión plenaria del congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios (RSPP), que las secuelas del conflicto contra Irán son difíciles de predecir, pues ni siquiera quienes están directamente involucrados pueden hacerlo.

«Las consecuencias del conflicto en Oriente Medio por ahora son difíciles de prever con exactitud. Me parece que quienes están involucrados en el conflicto no pueden prever nada ellos mismos, y para nosotros esto es aún más difícil», aseguró.

Además, el mandatario subrayó que el nivel de inquietud y estrés ha aumentado en los mercados globales, y el conflicto en Oriente Medio agrava la situación, al afectar las cadenas internacionales de logística, producción y cooperación. «Industrias enteras relacionadas con la extracción y el procesamiento de hidrocarburos, metales, la producción de fertilizantes y muchos otros bienes se han visto afectadas», afirmó.

Putin comparó el escenario del conflicto con la pandemia de coronavirus, que «ralentizó drásticamente el desarrollo de todas las regiones y continentes, sin excepción».

«Los acontecimientos a los que se enfrenta la comunidad internacional en los últimos años muestran que las sacudidas en los ámbitos comercial y de inversiones, así como en las relaciones internacionales en general, ocurren cada vez con mayor frecuencia, se convierten en una nueva realidad y acompañan la transición de toda la economía global hacia un nuevo estado», destacó el presidente ruso.

Agresión contra Irán

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Como represalia por la agresión, Teherán ha lanzado decenas de oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los bombardeos contra su infraestructura energética.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

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