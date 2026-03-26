Microplásticos caen del cielo y contaminan los bosques de Alemania

Los microplásticos y nanoplásticos son conocidos por su impacto negativo en océanos, ríos y tierras agrícolas. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por geocientíficos de TU Darmstadt demostró que estos contaminantes también se acumulan en los bosques, un aspecto que había sido mayormente pasado por alto. La investigación, publicada en Nature Communications Earth & Environment, resalta una forma de contaminación ambiental que merece atención.

Los científicos encontraron que los microplásticos no solo provienen de fuentes locales de contaminación, sino que la mayoría de ellos llegan a través del aire y se acumulan gradualmente en los suelos forestales. Según los investigadores, estas diminutas partículas de plástico primero aterrizan en las hojas del dosel superior de los árboles.

El autor principal, Dr. Collin J. Weber, del Instituto de Geociencias Aplicadas de TU Darmstadt, explicó: «Los microplásticos de la atmósfera se asientan inicialmente en las hojas de las copas de los árboles, un fenómeno que se conoce como el ‘efecto de peinado’. Luego, en los bosques de caducifolios, las partículas son transportadas al suelo del bosque por la lluvia o la caída de hojas en otoño, por ejemplo.»

Movimiento de las partículas plásticas hacia el suelo

Una vez en el suelo del bosque, los procesos naturales se hacen cargo. La descomposición de las hojas caídas juega un papel clave en la captura y almacenamiento de microplásticos en el suelo. Los investigadores encontraron las concentraciones más altas en la capa superior de hojarasca, donde la descomposición apenas había comenzado. Sin embargo, también se detectaron cantidades significativas más profundas en el suelo.

Este movimiento hacia las capas inferiores del suelo está vinculado no solo a la descomposición del material orgánico, sino también a la actividad biológica, como los organismos que ayudan a descomponer las hojas y redistribuir las partículas.

Medición de microplásticos en suelos, hojas y aire

Para comprender mejor cómo se acumulan los microplásticos, el equipo de investigación recolectó muestras de cuatro sitios forestales al este de Darmstadt, Alemania. Analizaron el suelo, las hojas caídas y la deposición atmosférica (el transporte de sustancias desde la atmósfera terrestre hacia la superficie) utilizando un nuevo método combinado con técnicas espectroscópicas.

Además, los científicos crearon un modelo para estimar cuánto microplástico ha ingresado a los bosques desde la atmósfera desde la década de 1950. Esto les ayudó a evaluar cuánto de la contaminación total almacenada en los suelos forestales puede rastrearse hasta fuentes aéreas.

Los bosques como indicadores de la contaminación plástica en el aire

Los resultados indican que los microplásticos en los suelos forestales provienen principalmente de la deposición atmosférica y de las hojas que caen al suelo, un proceso conocido como caída de hojarasca. Otras fuentes, en cambio, tienen una influencia menor, explicó Weber. «Concluimos que los bosques son buenos indicadores de la contaminación microplástica atmosférica y que una alta concentración de microplásticos en los suelos forestales indica un alto ingreso difuso, a diferencia de un ingreso directo como el de fertilizantes en la agricultura, de partículas del aire a estos ecosistemas.»

Una nueva preocupación ambiental y potencial para la salud

Este estudio es el primero en mostrar claramente cómo los bosques se contaminan con microplásticos y en conectar directamente esa contaminación a las partículas transportadas por el aire. Hasta ahora, esta vía no había sido estudiada a fondo.

Los hallazgos proporcionan una base importante para evaluar los riesgos ambientales de los microplásticos tanto en el aire como en el suelo. «Los bosques ya están amenazados por el cambio climático, y nuestros hallazgos sugieren que los microplásticos podrían representar ahora una amenaza adicional para los ecosistemas forestales», advirtió Weber. Los resultados también pueden tener implicaciones para la salud humana, ya que subrayan cómo los microplásticos viajan globalmente a través de la atmósfera y pueden estar presentes en el aire que respiramos.

Fuente: https://www.cadena3.com/