Películas bonaerenses para no olvidar

Desde este lunes 23 y hasta el sábado 28 de marzo, BAFILMA -la plataforma audiovisual del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires- estrena una película por día en conmemoración de los cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La selección incluye seis títulos que abordan la dictadura cívico-militar desde ángulos distintos: la infancia en la clandestinidad, el exilio, la complicidad civil, los organismos de derechos humanos y la memoria intergeneracional. Los estrenos comienzan cada día a las 19 horas y el acceso a la plataforma es gratuito mediante registro en bafilma.gba.gob.ar.

La programación

El ciclo arrancó el lunes con Infancia Clandestina (2012), de Benjamín Ávila, hijo de desaparecidos y cuya película está basada en su propia infancia. La historia sigue a Juan, un niño de doce años que regresa con su familia a la Argentina en 1979, donde sus padres, ambos militantes montoneros, deciden volver tras el exilio. Bajo el nombre falso de Ernesto, el chico intenta sostener dos mundos que eventualmente colisionan. La película fue la candidata argentina al Oscar a Mejor Película Extranjera en 2013.

Hoy martes 24, Día de la Memoria, fue el turno de Cordero de Dios (2008), de Lucía Cedrón. La película transcurre en dos planos temporales: en 2002, cuando comienzan a reabrirse los juicios por violaciones de derechos humanos, y en 1978, en plena dictadura. El hilo conductor es el secuestro de Arturo, un veterinario de 77 años en Buenos Aires, y el regreso de su hija desde el exilio en Francia para negociar con sus captores. Cedrón nació en Buenos Aires en 1974 y es hija del cineasta Jorge Cedrón, quien dirigió la película Operación Masacre, basada en el libro de Rodolfo Walsh. Su padre fue asesinado durante la dictadura argentina.

Otra película que estará disponible a partir del miércoles es Rojo (2018), de Benjamín Naishtat. La película está ambientada a mediados de los años setenta en una pequeña ciudad de provincia: un abogado respetado por la comunidad protagoniza un incidente con un hombre extraño en un restaurante que desencadena una historia de muerte, secretos y silencios. El director explicó en entrevistas que la historia de su propia familia está presente en el film: sus padres se conocieron en el exilio en Francia, ambos habían huido de Córdoba, y su abuela fue abogada de cuadros sindicales en esa ciudad cuya casa familiar fue quemada en 1975.

Sinfonía para Ana (2017), de Virna Molina y Ernesto Ardito, será otra de las películas disponibles. La película, en ambos casos su primera incursión en la ficción está basada en la novela homónima de Gaby Meik y tiene como protagonistas a Ana e Isa, dos íntimas amigas y militantes de la UES en el Colegio Nacional de Buenos Aires a partir de 1974, en los tiempos previos al golpe. Virna Molina egresó de la carrera de Realización Cinematográfica en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda (IDAC).

El viernes 27 se estrena La casa de Argüello (2018), documental de Valentina Llorens. La directora filma la historia de su propia familia a lo largo de cuatro generaciones de mujeres marcadas por la dictadura. Llorens nació en cautiverio en 1975 mientras su madre Fátima estaba detenida por su militancia política. El punto de inflexión del film llega cuando una familia que buscaba construir en un terreno en el conurbano bonaerense encontró los huesos del hasta entonces desaparecido Sebastián, tío de la directora. Ese hallazgo fortuito en territorio bonaerense es el corazón del relato.

El ciclo cierra el sábado con Pañuelos para la historia (2015), de Nicolás Valentini y Alejandro Haddad. El documental registra el viaje de Nora Cortiñas —Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora— a la región kurda de Turquía, donde se reúne con las Madres por la Paz. Valentini es un realizador rosarino. Alejandro Haddad, que falleció en 2014 a los 34 años sin llegar a ver terminada la película, era docente de escuela, periodista y realizador documental, y colaboraba en la revista Crisis. El film le fue dedicado a su memoria.

La democracia en la Provincia

La programación especial no es la única razón para explorar la plataforma. En su archivo permanente, BAFILMA reúne títulos que tienen una relación directa con el territorio bonaerense: documentales que registran los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata y Bahía Blanca, la historia de centros clandestinos de detención del interior bonaerense y los testimonios de sobrevivientes y organismos de derechos humanos que durante décadas sostuvieron la causa de la memoria en la Provincia.

“La escuelita. Historias del terrorismo de Estado en Bahía Blanca” (2013), de Rodrigo Caprotti, es quizás el caso más directo. Caprotti nació en Bahía Blanca y el documental retrata el funcionamiento del centro clandestino de detención de esa ciudad durante la última dictadura, y visibiliza los juicios por crímenes de lesa humanidad realizados allí. Fue incorporado a BAFILMA en el marco del anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo sobre la restitución de la identidad del Nieto 140, quien nació en ese centro clandestino.

“Caminos de Justicia”, mediometraje documental producido por la Comisión Provincial por la Memoria, también disponible en BAFILMA. A veinte años de los “Juicios por la Verdad”, recorre el camino que realizaron organizaciones de derechos humanos para llevar adelante ese proceso de justicia en la ciudad de La Plata, y es un homenaje al abogado Leopoldo Schiffrin.

“Un claro día de justicia”, de Ana Cacopardo e Ingrid Jaschek, también se encuentra en el archivo de la plataforma. Narra el juicio al represor Miguel Etchecolatz, la desaparición en democracia del testigo Jorge Julio López, y las declaraciones ante el tribunal de Chicha Mariani y Nilda Eloy— todos hechos ocurridos en La Plata.

Por último, “Bahía Blanca” es la ficción de Rodrigo Caprotti que está basada en la novela de Martín Kohan. Transcurre en esa ciudad bonaerense, donde un docente universitario que huye de su pasado se instala hasta que un encuentro fortuito desencadena el peor de los peligros.

El archivo

Además de los estrenos, BAFILMA cuenta en su sección “Derechos Humanos” con dos apartados permanentes —“Memoria, Verdad y Justicia” y “Dictadura y Democracia”— donde ya están disponibles títulos como #ESMA. Memorias de la resistencia de Claudio Remedi y La guardería de Virginia Croatto, entre otros. La plataforma reúne más de 500 títulos entre películas, series y cortometrajes.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/