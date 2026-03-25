Se generaliza el uso de drones en la agricultura argentina

El uso de los drones en el agro argentino es cada vez más difundido. Tareas como la pulverización, el registro de imágenes para mapeo de lotes, o la siembra de pasturas ya lo tienen como un protagonista principal y es mayor la cantidad de productores y contratistas que deciden adoptar esta novedosa herramienta de trabajo.

En nuestro país el empleo de estas equipos se ubica en unas 10.000 unidades en todo el territorio, número que dista bastante de los 30,000 drones que utilizan los productores de Brasil.

“El productor ya empezó a acelerar la toma de decisiones a la hora de adquirir una tecnología a la que le tenía un poco de miedo, sobre todo por el desconocimiento que podría tener acerca de sus beneficios. Hoy esa etapa ya la estamos pasando y esa tecnología ya no es cuestionada, porque ya vemos muchos drones volando, además de conocer los beneficios que implican su uso”, asegura José Depetris, Líder de la Unidad de Negocios de Villanueva, una empresa radicada en la ciudad cordobesa de Villa María. Él fue el encargado de atender y asesorar a los productores en el empleo de estos equipos durante la 20ª Edición de Exapoagro YPF, que se realizó recientemente en San Nicolás.

“El productor se acercó mucho e hizo consultas sobre las diferentes promociones que teníamos en el marco de la Muestra“, comenta Depetris. La firma cordobesa es la representante oficial en la Argentina de los equipos de drones GTEEX, fabricados en Brasil y que se comercializan en todo el país.

Quienes tuvieron la posibilidad de visitar Expoagro 2026, seguramente pudieron observar las pruebas que se hicieron con estos equipos en el tecnódromo. Allí fueron utilizados para realizar numerosas pruebas para demostrar sus aptitudes de trabajo en el campo.

“Las nuevas generaciones de productores ya no cuestionan el uso del dron como herramienta agrícola, aunque a lo mejor los productores mayores, a diferencia de los jóvenes, todavía tienen algún tipo de cuestionamiento respecto a la eficacia del dron, pero en la mayoría de los casos esa etapa ya la estaos transitando. Necesitamos que el productor vea el valor de la tecnología para que entiendan cual es el mejor equipo que les puede ser útil”, agrega Depetris.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/