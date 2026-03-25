El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán dirigió un duro mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump, en el que rechaza las supuestas conversaciones entre ambas naciones como un avance diplomático.

«No llames ‘acuerdo’ a tu derrota», dijo el portavoz del Comando General Central de Khatam al-Anbia a EE.UU., señalando que Washington no logrará beneficios de sus inversiones en la región, ni un retorno a los anteriores niveles de precios energéticos.

En este sentido, destacó que la estabilidad solo será posible bajo las condiciones iraníes y quedará garantizada por el Ejército iraní.

«Hasta que llegue el momento adecuado para nuestra voluntad, nada volverá a ser como antes. Esto solo se hará realidad cuando la idea de actuar contra la nación iraní haya sido completamente borrada de sus mentes inmundas», agregó.

Fuente: https://actualidad.rt.com/