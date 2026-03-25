Presentaron el Campus de Capacitación Interna para empleados y funcionarios municipales de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, participó este miércoles en la presentación del Campus de Capacitación Interna destinada a empleados y funcionarios municipales. En el panel de presentación estuvo además la secretaria de Gestión Territorial y Capacitación, Karina Geloso; la subsecretaria de Recursos Humanos, Sofía Nutti; y el encargado de Digitalización y Planificación de esa área, Agustín Nicolini.

A través de una plataforma on line, los funcionarios y empleados contarán con una herramienta innovadora que les permitirá capacitarse de forma permanente en distintas áreas temáticas. Es la primera vez que el municipio va a emplear este sistema de capacitación en todas sus áreas.

“Uno de los objetivos cuando creamos la Secretaría era impulsar la capacitación y formación permanente. El Municipio tiene un profundo sentido social, y debemos tener bien claro qué administramos y cómo lo hacemos. Muchas veces lo que parece claro u obvio no termina siéndolo”, expresó el jefe comunal.

“Esto es una deuda de muchos años, tenemos trabajadores sumamente formados por los conocimientos adquiridos, por la experiencia, pero también hay sectores donde debemos avanzar con más formación, porque nunca la capacitación debe terminarse. Siempre hay conocimientos nuevos por aprender. Vivimos un mundo muy dinámico donde lo que hoy es novedoso mañana ya es viejo y aparece algo nuevo. Agradezco a los trabajadores municipales y a los gremios por su compromiso”, afirmó el Intendente.

Por su parte, Karina Geloso brindó detalles de la plataforma y el programa de capacitación, expresando que a partir de ella “se podrán actualizar conocimientos de manera permanente, unificar criterios de trabajo, mejorar la calidad de gestión y optimizar los recursos públicos”. Además, agradeció “a cada trabajador y trabajadora municipal, porque no hay transformación posible sin personas comprometidas”.

Tras las alocuciones y la presentación de la plataforma, se llevó adelante una charla encabezada por el Lic. Lucas Casella, Subsecretario de Salud Mental del Municipio, quien disertó acerca de la temática “Resolución de conflictos y clima laboral”.