Karting: Buena participación de los chacabuquenses en Chivilcoy

El pasado fin de semana se disputó la segunda fecha del Campeonato del Oeste de karting. Se corrió en el circuito Julio Cánepa de Chivilcoy, donde varios pilotos de Chacabuco estuvieron presentes. Agustín Ércoli fue el más destacado, ya que ganó en su categoría.

Resultados de las finales en las que compitieron pilotos de nuestra ciudad:

-En Clase 2, Agustín Ércoli se quedó con el triunfo, mientras que Joaquín Castelao terminó décimo octavo, y Ezequiel Caviglia finalizó vigésimo tercero.

-En Clase 1, en la final que se corrió a nueve vueltas, Benjamín Cámera subió al tercer lugar del podio; Nahuel Arenas terminó décimo cuarto, y Agustín Caporale arribó décimo séptimo.

-En 150 cc Menores, en la final que se corrió a 12 vueltas, Álex Giansiracusa arribó en el sexto lugar. El piloto de nuestra ciudad sufrió un recargo por falsa largada.

-En 150 cc Máster, la final se disputó a nueve giros. Daniel Landriel terminó décimo tercero, mientras que Arnaldo Bilos abandonó luego de un toque de otro piloto.

-En 150 cc Supermáster, Manuel Castelao terminó undécimo en la final, que se corrió a 12 vueltas. Agustín Ércoli terminó décimo séptimo.

Motociclismo:

Marcos Barrio compitió en Rufino, en la tercera fecha del Campeonato Santafesino de Motociclismo, donde tuvo una buena actuación, siendo cuarto en la clasificación general; arribó tercero en su serie, y en la final a 16 vueltas terminó cuarto.

Informe: Javier Galante