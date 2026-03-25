Bragado: A sala llena, comenzó la 30ª edición de la Semana del Teatro

El clásico de la cultura bragadense tuvo su primera jornada este lunes, en la Sala Dómine, del Centro Cultural Florencio Constantino. La propuesta es organizada por la Dirección de Cultura del municipio.

En la jornada inaugural los espectadores disfrutaron y se emocionaron con Tomás Bevacqua y su interpretación de «Tu lado de la vida», bajo la dirección de Sofía Ángel.

La Semana del Teatro es organizada por la Dirección de Cultura del municipio. La programación es la siguiente:

Jueves 26 – Sala Dómine, a las 20.00: «Entre Hermanos» (Tomás Bevacqua)

Viernes 27 – Sala Dómine, a las 20.00: «La obsesión con el tiempo» (Identidad Teatral)

Viernes 27 – Club Agrario (Comodoro Py), a las 20.30: «Probabilidad» (Grupo Tropilla)

Sábado 28 – Sala Dómine, a las 20:30: «Soy lo que soy» (El bondi)

Domingo 29 – Sala Dómine, a las 21.00: «Entre nos»

Fuente: https://www.bragadotv.com.ar/