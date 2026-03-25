Fútbol de Chacabuco: Este miércoles se juega el partido postergado entre Argentino y San Martín

El partido pendiente de Primera División entre Argentino y San Martín, correspondiente a la primera fecha del torneo Apertura de la Copa Mauricio Paz que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco, se disputará este miércoles a las 21:00, en el estadio José Spataro, y de esta manera todos los equipos quedarán con el programa de partidos completo.

Quinta fecha

En tanto, con el triunfo de 9 de julio sobre San Miguel, el lunes por la noche se completó la quinta fecha, que comenzó el viernes con la victoria de River Plate por 7 a 0 sobre Huracán. Fueron tres goles de Franco Stella, dos de Alejo Falgari, uno de Valentino Placibat y el restante de Brian Figueroa para la goleada de los dirigidos por Juan Tesón. El partido se jugó en el estadio del Millonario y el árbitro fue Juan Carlos Del Fueyo.

El día sábado prosiguió la fecha con otra goleada: Argentino, en el estadio José Espataro, venció 5 a 1 a Racing Club. Benjamín Curaratti, Diego Barros, Dante Gatti Prandi, Emanuel Vidaurre y Roberto Balmaseda (en contra) marcaron los goles para Argentino. El único tanto del académico fue marcado por el colombiano Richard Murillo. Fue expulsado Franco Chávez en Argentino y el árbitro fue Julio Morales.

El día domingo, San Martín, como visitante, volvió al triunfo en el estadio Ruperto Villarreal, donde venció 2 a 0 a Rivadavia. Gustavo Latessa y Juan Llanos anotaron los goles para el último campeón de la liga de Chacabuco. Fueron expulsados Benjamín Trotta y Elías Delaudo en San Martín, y Tobías Lanzillota en Rivadavia. El árbitro fue el chivilcoyano Federico De Luca.

Por último, el día lunes por la noche, en cancha de Huracán, donde fue local San Miguel, 9 de julio venció al equipo del barrio por 3 a 0. Manuel Bruno marcó por duplicado y el restante fue de Alan González, todos los goles fueron convertidos en la primera etapa. El árbitro de este encuentro fue el rojense Luciano Tisera.

Las posiciones: 9 de julio y River Plate 10; Argentino 9; San Martín 7; Peña la 12 6; Rivadavia 4; San Miguel y Racing 3; Huracán 0.

Informe: Javier Galante