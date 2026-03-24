Se conmemoró el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Chacabuco

Este martes, en la Plaza San Martín, y en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, se realizó el acto homenaje por la Memoria, la Verdad y la Justicia, organizado por la Comisión por la Memoria de Chacabuco, frente al monolito que recuerda a los desaparecidos de la ciudad.

El acto comenzó con la colocación de una ofrenda floral al pie del monolito por parte de la Comisión, junto a familiares de personas secuestradas, asesinadas y desaparecidas durante el régimen militar iniciado el 24 de marzo de 1976. Luego, tomó la palabra Mario Feroldi, excombatiente de Malvinas, quien reflexionó sobre lo que significó el golpe militar.

Seguidamente, el jefe comunal, Darío Golía, realizó un recorrido por la historia de aquellos años oscuros que atravesó el país, trazando además un paralelismo con algunos gobiernos que, bajo formas democráticas, reproducen pensamientos y prácticas del pasado.

Por último, Golía agradeció a la Comisión Permanente por la Memoria y a los organismos de Derechos Humanos, destacando su compromiso inquebrantable a lo largo del tiempo, incluso en contextos adversos. Asimismo, remarcó «la importancia de mantener viva la memoria para que el sueño de los 30.000 compañeros desaparecidos no haya sido en vano, en la construcción de un mundo mejor».