«Alerta roja» en todos los indicadores clave: la ONU lanza un duro aviso

El clima de la Tierra atraviesa el mayor desequilibrio en toda la historia observada, debido a que las concentraciones de gases de efecto invernadero impulsan el continuo calentamiento de la atmósfera y de los océanos, así como el deshielo, advierte en un comunicado publicado este lunes la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo perteneciente a la ONU.

«El informe sobre el Estado del Clima Mundial 2025 de la OMM confirma que el período 2015-2025 fue el más caluroso de la historia, y que 2025 fue el segundo o tercer año más caluroso registrado, con una temperatura aproximadamente 1,43 °C superior al promedio de 1850-1900», reza el texto.

En este sentido, indica que los fenómenos extremos en todo el mundo, como el calor intenso, las fuertes lluvias y los ciclones tropicales, causaron trastornos y devastación, y pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras economías y sociedades interconectadas.

Asimismo, señala que los océanos continúan calentándose y absorbiendo dióxido de carbono. En este sentido, se detalla que la Tierra ha estado absorbiendo durante los últimos 20 años un exceso de calor equivalente a aproximadamente unas dieciocho veces el consumo energético anual humano, mientras que la extensión anual del hielo marino en el Ártico alcanzó un mínimo histórico.

«El Estado del Clima Mundial se encuentra en estado de emergencia. El planeta Tierra está siendo llevado al límite. Todos los indicadores climáticos clave están en alerta roja», declaró el secretario general de la ONU, António Guterres. «La humanidad acaba de soportar los once años más calurosos de la historia. Cuando la historia se repite once veces, ya no es una coincidencia. Es un llamado a la acción», añadió.

Fuente: https://actualidad.rt.com/