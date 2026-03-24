A 50 años del golpe, una masiva marcha llegará a Plaza de Mayo para “que digan dónde están”

“Qué digan donde están”, va a ser el grito unificado que reunirá este martes a las miles de personas que concurran este 24 de marzo a la Plaza de Mayo para conmemorar los 50 años del golpe genocida de 1976 y para rechazar las políticas del gobierno negacionista de Javier MIlei. La iniciativa se repetirá en todo el país, con epicentros como Rosario, Córdoba y Tucumán.

Por segundo año consecutivo, los organismos de derechos humanos realizarán una única marcha y un acto en el que se leerá un documento conjunto a medio siglo del comienzo de la última dictadura cívico-militar.

El acto central de la marcha

El acto central está previsto para las 16:30 en la Plaza de Mayo, donde el escenario se instaló ante una Casa Rosada completamente vallada para separarla de la movilización.

Como el año pasado, Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nóbel de la Paz y titular del SerPaJ, serán quienes se encarguen de la lectura.

Previo a eso, se realizará un reconocimiento a referentes de las luchas actuales que resisten las políticas libertarias para dejar en claro que, a 50 años del golpe, el plan económico es el mismo y las luchas también. Estarán los médicos del Garrahan, personas con discapacidad, universitarios, el padre de Pablo Grillo y referentes de agrupaciones de diversidad sexual, entre otros.

Para el 24 de marzo de 2025, los organismos de derechos humanos volvieron a coincidir en una única marcha luego de 19 años. La unidad frente a un gobierno que reivindica la dictadura convirtió a la movilización del año pasado en la más grande que se recuerde.

A dos años de la llegada de Milei al gobierno, los organismos creen que la convocatoria para este año será aún mayor y un nuevo mensaje para quienes buscan impunidad para los genocidas o defienden los crímenes y políticas de la dictadura.

Los organismos históricos, integrados por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, HIJOS, APDH y CELS, entre otros, convocaron a reunirse en Tacuarí y Avenida de Mayo a las 14 para caminar hasta Plaza de Mayo. “A 50 años del golpe genocida. El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000. Que digan dónde están”, señalaron.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/