Junín: En la RN 188 volcó un acoplado que tranasportaba ganado vacuno

En horas de la tarde de este martes, se produjo un siniestro vial en el kilómetro 158 de la Ruta Nacional 188, en las cercanías del Aeroclub de Junín. El suceso fue protagonizado por un camión Ford que transportaba hacienda y que, tras una maniobra que se intenta determinar, terminó con su acoplado volcado sobre el sector de banquina y préstamo.

El personal del Departamento Operativo Zonal Vial Junín acudió al lugar y constató que el chofer del vehículo, un hombre oriundo de Los Toldos, resultó ileso tras el percance. Afortunadamente, tanto la unidad tractora como el acoplado quedaron posicionados fuera de la calzada principal, lo que permitió que el tránsito continuara fluyendo de manera normal bajo el ordenamiento preventivo de las fuerzas de seguridad.

Ante la situación, el dueño de la carga y el conductor procedieron a realizar las tareas de descarga de los animales para ponerlos a resguardo en un campo lindero. Con el fin de garantizar la seguridad en la zona y evitar posibles disturbios o el robo de la mercadería, se solicitó de manera preventiva la presencia de efectivos de Infantería y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

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