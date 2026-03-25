25 de marzo. Dantedì, el día de Dante Alighieri

Cada 25 de marzo se conmemora la vida y obra del «Padre de la lengua italiana», autor de «La Divina Comedia». La fecha fue elegida porque los estudiosos sitúan el inicio del viaje de Dante en la «selva oscura» en ese día específico del año 1300.

La conmemoración fue instituida oficialmente por el gobierno italiano en 2020.

Durante esta jornada se realizan lecturas públicas de la «Divina Comedia», exposiciones artísticas, seminarios académicos y eventos culturales en escuelas y museos de todo el mundo.

Dante Alighieri nació en Florencia, en 1265, y falleció en 1321, en Rávena. En su obra cumbre, La Divina Comedia, describe un viaje simbólico a través del más allá. Escrita en versos endecasílabos, con la estructura de tercetos encadenados, la obra no solo tiene un profundo contenido teológico y filosófico, sino que también refleja una crítica social y política de la época. Además, Dante fue un ferviente defensor del uso del italiano vernáculo en lugar del latín, contribuyendo así al desarrollo del idioma italiano moderno.

Dante sigue siendo una fuente inagotable de inspiración en la literatura, el cine y el arte, influyendo en miles de escritores y artistas. El Dantedì no solo recuerda a un poeta, sino que también rinde homenaje a un símbolo de la identidad cultural italiana y a un referente universal del pensamiento y la creatividad.