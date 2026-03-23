Murió a los 88 años el periodista y crítico de cine Rómulo Berruti

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que publicó en sus redes sociales una sentida despedida.

“Despedimos con profundo pesar a Rómulo Berruti, destacado periodista especializado en cultura y espectáculos, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en la difusión del teatro, el cine y la actividad artística de nuestro país“, escribió la asociación en un comunicado.

“Acompañamos con nuestras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento”, agregó la entidad.

Berruti nació el 23 de octubre de 1937 y desarrolló una extensa labor desde 1960 en medios gráficos, radiales y televisivos. Fue parte de redacciones de El Mundo, Crítica y Clarín, donde se desempeñó como jefe de la sección Espectáculos.

“Su mirada analítica y su compromiso con la cultura contribuyeron a visibilizar el trabajo de artistas, creadores y trabajadores del sector en todo el país”, destacó Asociación Argentina de Actores y Actrices.

En televisión, alcanzó gran reconocimiento como co-conductor junto a Carlos Morelli del ciclo “Función Privada”, donde se presentaban películas de cine de autor y se revalorizaba a las producciones locales, y en radio sostuvo durante años espacios dedicados a la difusión cultural.