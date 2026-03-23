El problema número uno para la industria y el comercio sigue siendo la falta de ventas

La demanda volvió a ser el problema principal para la mayoría de los empresarios de la industria y del supermercadismo, según las encuestas que realiza el Indec mensualmente en esos ámbitos de la economía nacional.

La Encuesta de Tendencias de Negocios de la Industria Manufacturera de febrero reveló que la demanda interna insuficiente fue el peor inconveniente para el 51,9% de los empresarios consultados.

La importación

El segundo problema, con el 11,8%, fue la competencia contra productos importados, otra consecuencia de la política del gobierno nacional, que flexibilizó las condiciones para el ingreso de producción extranjera.

El tercer inconveniente apuntado por los industriales fue la incertidumbre económica, con el 6,7% de las respuestas; seguido por la insuficiente demanda externa y por los problemas financieros.

Según la Encuesta de Tendencias de Negocios de Supermercados y Autoservicios, el obstáculo mayor en febrero fue la demanda interna, con el 54,5% de las respuestas, en el contexto de la sostenida caída del poder adquisitivo del salario y del enfriamiento del consumo masivo.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/