“Al cumplirse 50 años de la instauración de la peor dictadura que asoló a nuestro país, es necesario recordar que ese régimen salvaje que secuestró y desapareció a 30.000 argentinos y argentinas también trajo consigo un modelo de país”, sostuvo este martes el presidente del Partido Solidario (PSol), Carlos Heller.

“El 10 de julio de 1980, el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, hizo un balance de su gestión y destacó «12 puntos fundamentales» a través de los cuales se podía medir «la profundidad de la transformación» que estaban llevado a cabo: «libertad» de precios con eliminación de todos los controles; «libertad» de las transacciones cambiarias; «libertad» del comercio exterior; eliminación de prohibiciones y de impuestos a las exportaciones; «libertad» para importar con eliminación de prohibiciones, cuotas, licencias; «libertad» de las tasas de interés y aplicación de la reforma financiera; «liberación» de alquileres y «libertad» para las inversiones extranjeras, entre los más destacados. ¿Les suena?”, precisó Heller.

El referente agregó que “la de Martínez de Hoz fue la primera M de un ciclo histórico que se extiende hasta la actualidad. En el medio hubo otras dos M: las de Menem y Macri. Se trata de un modelo que vuelve una y otra vez con su secuela de crisis, desocupación y empobrecimiento”.

“No es el pasado: es el presente con un modelo que vuelve. Hay una continuidad y es lo que tenemos que lograr que nuestra sociedad entienda”, prosiguió Heller antes de advertir que “ya a los pobres casi no queda qué sacarles. La gran tajada que queda es la de los sectores medios, ahora vienen por eso”.

El presidente del PSol destacó que “hay otro modelo posible y es indispensable crear las condiciones para que la mayoría de la sociedad lo conozca y lo apoye”. “Hoy honramos y recordamos a las y los 30.000 detenidos-desaparecidos y a sus luchas, y seguimos peleando todos los días, desde la economía solidaria, desde la cultura, desde la educación, desde la ciencia, desde la comunicación, desde todos los lugares que podemos, para hacer realidad que otro mundo mejor es posible. Querer ese mundo mejor es estar dispuestos a participar y asumir un compromiso del tamaño que sea, en el lugar que sea, para transformar esta sociedad y lograr un mundo más justo, más inclusivo, empezando por nuestra casa”, concluyó Heller.

Por su parte, Juan Carlos Junio, Secretario General del Partido Solidario, señaló: “La memoria está viva y el afán de justicia permanece, así lo demuestran los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que se preparan para salir hoy a las calles y plazas de todo el país”.

Para Junio, “ese compromiso ciudadano es una clara señal del clamor de una gran parte del pueblo por acompañar a Madres y Abuelas en la lucha por mantener viva la Memoria, la Verdad y la Justicia, y al mismo tiempo, emprender y organizar el camino de la lucha política en pos de un nuevo cambio”.