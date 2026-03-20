La cosecha de maíz está en rindes promedio de 86 y 98 qq/ha

La recolección de maíz progresa a nivel nacional y alcanzó esta semana al 13% del área de 7 millones 800 mil hectáreas sembradas, con las labores concentradas principalmente en Núcleo Norte, donde el avance mantiene buen ritmo y los rindes promedian 98,2 qq/Ha.

En paralelo, en el Núcleo Sur comienzan a tener presencia las cosechadoras, con rindes que se ubican en torno a los 86,6 quintales por hectárea.

En cuanto al maíz tardío, la mayor parte del área agrícola transita etapas de llenado de granos, con el 85,2% del área con condición hídrica entre Adecuada y Óptima, tras un incremento intersemanal de 4,4%. y 90% de los planteos bajo una condición de cultivo entre Normal y Excelente.

“Frente a este contexto, mantenemos nuestra proyección de 57 millones de toneladas», aseguró la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/