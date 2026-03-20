Fútbol de Chacabuco: Arranca la 5ª fecha

Este viernes por la noche comenzará a disputarse la quinta fecha del torneo de Primera División, Copa Mauricio Paz, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco. Serán cuatro encuentros a jugarse en distintos días.

Viernes 20: a partir de las 21:00, en el estadio Elio Muhape de River Plate, estarán jugando el Millonario contra Huracán.

Sábado 21: a las 19:30, en el estadio José Spataro, Argentino recibirá a Racing Club.

Domingo 22: En el estadio Ruperto Villarreal, del Club Rivadavia, el Celeste enfrentará a San Martín, a partir de las 18:00.

Lunes 23: a las 21:00, San Miguel y 9 de julio cerrarán la fecha en cancha de Huracán.

En esta fecha quedará libre Peña la 12.

Posiciones: 9 de julio y River Plate 7; Argentino y Peña la 12 6; Rivadavia y San Martín 4; Racing y San Miguel 3; Huracán 0.

Informe: Javier Galante