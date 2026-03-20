PUBLICACIÓN SOLICITADA: 50 años del golpe

Esteaño se cumplen 50 años del golpe genocida del 24/03/1976. Fecha importante que ha sido instrumentalizada por las direcciones peronistas para intentar liquidar la voz de los sectores independientes del Estado y los gobiernos ante las miles de personas que asistirán a la Plaza de Mayo.

¿Todos unidos triunfaremos?

¿Qué explica este operativo político del peronismo y el kirchnerismo?

Evidentemente lavarse la cara luego de 2 larguísimos años en los que se ha dedicado a garantizar la gobernabilidad del gobierno negacionista y enemigo de los trabajadores de Javier Milei.

Garantía de gobernabilidad que se profundiza ante cada nuevo ataque del gobierno de extrema derecha contra los trabajadores. Basta con haber movilizado contra la reforma esclavista y el paquete de leyes reaccionarias para dar cuenta que el peronismo vació la movilización en las calles junto con la CGT y las CTA´s, y liberó a sectores de su riñón ligados a los gobernadores para que voten con el oficialismo.

Y hablando de derechos humanos, agreguemos de pasada que varios sectores del peronismo impulsaron la baja de edad de imputabilidad junto a Milei. La lógica política del peronismo es clara: gobernabilidad hasta el 2027, y prohibido desbordar.

Por eso no mueven un dedo cuando las movilizaciones cuestionan ataques concretos del oficialismo ante lo cual se requiere la mayor movilización, incluso unitaria como hemos planteado infinidad de veces (desde el atentado y luego la prisión a Cristina Kirchner, o la ley bases, el ataque a la Universidad y la reforma laboral esclavista) para derrotar esos ataques e incluso poner en cuestión al propio gobierno como tal. Y se lavan la cara en movilizaciones multitudinarias que son tomadas por estos sectores como “de calendario” o simples aniversarios (24 de marzo, 8 de marzo, etc) porque no implican peligro de desborde, para cubrirse en las formas.

Milei sigue avanzando contra el movimiento de masas por responsabilidad del peronismo y la CGT, y su política se expresa en cada acción, sea en la calle vía vaciamiento o cooptación, o en el parlamento dando vía libre a los negocios particulares de los gobernadores. Aún así, un reciente estudio del CELS muestra un alto rechazo a la dictadura y el reclamo que los genocidas paguen los crímenes de lesa humanidad (71%), que demuestra que las relaciones de fuerza acumuladas en temas de libertades democráticas siguen fuertes, lo cual le pone un límite al gobierno negacionista a la hora de avanzar con proyectos como el de un indulto masivo, a menos que pretenda pegarse un tiro en el pie.

Sumemos a esto una apuesta mayor del peronismo de cara al próximo año y que ha sido explicitada por algunos de sus sectores: la apuesta a una gran coalición contra Milei, es decir un Frente Popular. A este juego peligroso no hay que prestarse.

Los peligros del Frente Popular

La historia nos enseña que para frenar la consciencia de clase del movimiento obrero, la burguesía hace uso de frentes únicos entre sus sectores políticos y las propias organizaciones del mismo movimiento obrero, rompiendo así su independencia política como clase.

Es evidente que parte del operativo peronista es callar las voces independientes, a modo de vender como única salida al PJ, y degradar a la imagen de la izquierda mostrándola como subordinada a su política, un intento artero que busca además la desmoralización de quienes buscan en la izquierda una alternativa. Ante esto, debe expresarse, cada vez más, una política independiente de todo sector burgués.

Más que nunca es necesaria una voz alternativa independiente y anticapitalista que ponga voz a quienes reivindican a los 30 mil detenidos y desaparecidos y su lucha, denuncian que fue genocidio, pero también pelea para que ganen los trabajadores de FATE porque si ganan ellos ganamos todes, y porque no quieren esperar pasivamente hasta el 2027 para que se vaya Milei.

CON LAS BANDERAS DEL ANTICAPITALISMO DE LOS 30.000. SON 30.000! FUE GENICIDIO!

DENUNCIAMOS LOS CRIMENES DE LA TRIPLE A BAJO EL GOBIERNO DE “ISABELITA”

NO A LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY. ABAJO LA REFORMA LABORAL. SI GANA FATE, GANAMOS TODOS

MILEI NO SE AGUANTA MAS

NUEVO MAS CHACABUCO 20/03/2026