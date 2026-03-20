Axel Kicillof lanzó su propio espacio en la CABA

Este jueves, el Teatro Picadero se convirtió en el escenario del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro en CABA. El evento tuvo un elemento central: fue la primera presentación del espacio fuera de la provincia de Buenos Aires.

Con un discurso de diagnóstico de esta etapa y una propuesta para lo que vendrá, Axel Kicillof fue el orador en el centro porteño ante distintas agrupaciones y representantes políticos, organizaciones sindicales, sociales y culturales. “Este no es un año de campaña, sino de construcción de un movimiento fuerte, confiable, que entusiasme a la mayoría y nos permita ponerle fin al gobierno de Milei y a 20 años de macrismo en la ciudad”, enfatizó el gobernador bonaerense durante su discurso.

A sala llena, Kicillof marcó los distintos desafíos y trazó el objetivo principal: construir una alternativa política para las elecciones nacionales del 2027. “Este es el paso inicial para la construcción del MdF en Caba”, apuntó Augusto Costa, ministro de Producción de PBA, en el comienzo del acto. Sobre el escenario, también estaba Berenice Iañez, actual legisladora de la Ciudad y referenta de La Patria es el Otro. En las butacas, parte del gabinete de Kicillof -Andrés Larroque, Carli Bianco, Estela Díaz, Cristina Álvarez Rodríguez, Walter Correa, Javier Rodríguez y Javier Alonso- representantes políticos con experiencia como Carlos Tomada, Gustavo López y Victoria Montenegro, entre otros, y Carmen Arias, de Madres de Plaza de Mayo. El mundo sindical también aportó su lugar con Carla Gaudensi y Maia Volcovinsky (ambas integrantes de la Comisión Directiva de la CGT), Matías Velázquez (FGB), Fernando Barrera (UPCN) y Agustín Lecchi (Sipreba).

El gobernador describió tres ejes sobre los que se mueve la administración de Javier Milei: oculta la realidad, falsea las causas que producen esta crisis y esconde las consecuencias del país al que se va con estas políticas libertarias. “No sos vos, es Milei”, señaló el líder de MdF y explicó que esa frase busca una tarea central para la militancia: combatir el desánimo, el desinterés y la anti-política.

“El gobierno nacional está en una fase maníaca, hablando de un milagro económico que contrasta con la vida cotidiana”, evaluó sobre la crisis que atraviesa la Argentina. “Nuestro objetivo es que este experimento termine en el 2027”, reforzó Kicillof. “El MDF viene a construir una alternativa para cerrar este ciclo y abrir uno que sea mucho mejor”, dijo como frase final.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/