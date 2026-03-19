Sigue en el aire: Milei vuela a Hungría para participar de otra cumbre de la ultraderecha

Después de participar en un foro económico en Tucumán, el presidente Javier Milei retomará este jueves su agenda internacional con un viaje a Hungría, donde buscará consolidar su perfil como referente global de la extrema derecha.

Según confirmó el canciller Pablo Quirno, el mandatario volará este jueves por la noche hacia Budapest para participar, el sábado, de otro evento la internacional reaccionaria, en este caso en una actividad de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora).

El plato fuerte de la visita será el encuentro bilateral con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con quien Milei mantiene una estrecha sintonía ideológica. Ambos líderes, que ya se habían mostrado juntos semanas atrás en Washington durante el lanzamiento de la «Junta de la Paz» impulsada por Donald Trump, profundizarán la agenda de cooperación en defensa de «las ideas de la libertad» y la lucha contra el socialismo.

Tras sus recientes pasos por el Foro Económico de Madrid y su encuentro con Santiago Abascal (VOX), el presidente argentino utilizará el estrado de Budapest para reforzar su discurso contra el «consenso de la Agenda 2030» y la intervención estatal.

«Es un grupo de líderes que tienen pensamientos afines», señaló Quirno al referirse a la relación Milei-Orbán. La comitiva oficial, que incluye al propio canciller, también tiene previsto un encuentro con el presidente húngaro, Tamás Sulyok.

Por otro lado, la intención del oficialismo es que el jefe de Estado continúe profundizando su agenda local federal. Bajo ese marco, se baraja que el Presidente pise la provincia de Mendoza este mes tras su visita a Tucumán de este jueves.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/