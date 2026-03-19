Monzó y Pichetto exploran acuerdos en la Provincia

El diputado Miguel Pichetto y el expresidente de la cámara baja Emilio Monzó activaron este miércoles, en La Plata, las conversaciones en la Provincia para la construcción de un acuerdo de unidad electoral, que ellos describen como “de centro derecha nacional y productiva ”, con una foto en la que se mostraron con diputados de un bloque de libertarios que rompieron con la Casa Rosada y el adelanto de una reunión con el intendente local, Julio Alak y la revelación de contactos con el gobernador Axel Kicillof.

Su estrategia consiste en explorar la posibilidad de una alianza electoral con base en el peronismo pero que amplíe esa identidad y se abra a otras fuerzas de la “centro derecha nacional”.

En ese marco, estuvieron en capital provincial donde hicieron una foto con diputados y senadores de los bloques de Unión y Libertad (Carlos Kikuchi, Sergio Vargas, Paola Ventura y Martín Rozas), que en el momento de su elección pertenecieron al universo libertario pero, la mayoría de origen peronistas y muchos con nexos con Sergio Massa, se distanciaron y hoy enfrentan las posturas de La Libertad Avanza. En el encuentro, que se desarrolló en la Legislatura, también estuvo la diputada Silvina Vacarezza, que integra el bloque de UCR-Cambio Federal.

Fuente: https://dib.com.ar/