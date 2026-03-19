“La Provincia necesita modernizar su sistema político”

Lo dijo la senadora radical Nerina Neumann Losada, quien impulsa desde la Legislatura provincial el debate por la Boleta Única Papel y la autonomía municipal. “Sería bueno que el gobernador Kicillof escuche y podamos comenzar a debatir cuánto antes el sistema electoral para los próximos años, no solo para la próxima elección”, agregó.

La senadora provincial Nerina Neumann Losada volvió a reclamar que la Legislatura bonaerense avance durante 2026 con dos reformas institucionales que el radicalismo viene impulsando desde hace años: la implementación de la Boleta Única Papel y el reconocimiento pleno de la autonomía municipal.

Ambas iniciativas fueron presentadas por la legisladora en 2024, pero no lograron avanzar durante el año legislativo pasado. Por ese motivo, Neumann Losada planteó que este año la Provincia debe abrir el debate sobre una agenda de modernización institucional.

“La provincia de Buenos Aires tiene pendientes reformas básicas para mejorar su sistema político. No podemos seguir postergando discusiones que otras provincias ya resolvieron hace tiempo”, sostuvo.

En ese marco, Neumann Losada impulsó el tratamiento de su proyecto para implementar la Boleta Única Papel en las elecciones provinciales y municipales, reemplazando el actual sistema de boletas partidarias. La iniciativa apunta a mejorar la transparencia electoral, evitar prácticas como el robo de boletas y garantizar mayor equidad entre los partidos políticos.

“Hoy seguimos utilizando un sistema electoral que genera desigualdades entre fuerzas políticas y problemas logísticos innecesarios. Modernizar la forma en que votamos es una discusión que la provincia debe dar”, señaló.

Por otro lado, la senadora radical también promovió una reforma parcial de la Constitución provincial para reconocer la autonomía plena de los municipios, permitiendo que puedan dictar sus propias Cartas Orgánicas y fortalecer su capacidad de gestión política, administrativa y financiera.

“La autonomía municipal es una deuda histórica de la provincia de Buenos Aires. Los municipios son el primer nivel de gobierno y deben tener herramientas para tomar decisiones sobre su propio desarrollo”, afirmó.

Finalmente, la legisladora remarcó que ambas propuestas forman parte de una agenda más amplia de reformas institucionales que la provincia de Buenos Aires necesita debatir.

“Si queremos una Provincia más moderna, más transparente y con gobiernos locales más fuertes, estas reformas tienen que estar en la agenda legislativa de este año”, concluyó.