Sergio Maldonado presentó en Chacabuco el libro “Olvidar es imposible”

Este miércoles, en la Casa de la Cultura, Sergio Maldonado presentó su libro “Olvidar es imposible”. Ante un salón colmado, disertó acerca del caso de desaparición de su hermano, Santiago Maldonado, así como también de las políticas de derechos humanos.

Maldonado brindó detalles de las irregularidades en la causa de desaparición y posterior investigación en el caso de Santiago. Además, afirmó que “nunca bajé los brazos porque las Madres me impulsaban a seguir”. Sobre el final, respondió preguntas y dialogó con los presentes acerca no sólo del caso de Santiago, sino del funcionamiento e influencia de ciertos sectores del poder sobre la Justicia.

Asimismo, agradeció a los presentes por estar allí y replicar la lucha por los derechos humanos en cada rincón del país. “Es muy grato que esté Darío (Golía) acá, porque es un Intendente que no especula y acompaña las causas justas”, dijo el disertante.

Por su parte, el Intendente municipal expresó: “Recuerdo muy bien aquel momento. Todos fuimos Santiago, porque nos unió un abrazo de lucha, que es permanente. Vos lo viviste desde tu lugar de hermano, Sergio, perdiste un hermano y nosotros perdimos un militante de la vida, de los derechos humanos, que cayó luchando por un mundo mejor como tantos otros militantes”. Y añadió: “Los gobiernos conservadores siempre cerraron con dolor, represión y muerte. De espaldas al pueblo. Hoy estamos transitando un modelo similar lamentablemente. Los mismos personajes, las mismas recetas”.