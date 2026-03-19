La pobreza y la falta de trabajo son los dos problemas más temidos por los argentinos

La preocupación de la sociedad por el avance del ajuste económico se vuelve cada día más evidente.

En febrero, la percepción negativa respecto de la situación del país llegó al 40 % de consultados para una encuesta de la consultora QSocial, mientras que la evaluación positiva se redujo al 19 %, reveló el estudio que se difundió este martes.

Los resultados le ponen números al creciente malestar por el rumbo de la economía, que exhibe buenos resultados en actividades que demandan poca mano de obra, como la intermediación financiera, la explotación de hidrocarburos, el agro y la minería, a la par de muy malos números en los sectores que crean empleo masivamente, como la industria manufacturera, la construcción y el comercio.

El informe QMonitor elaborado por QSocial procesó respuestas de 1645 personas. Para el 27 % del total, la pobreza es el principal problema en la actualidad, mientras que un 19 % se inclinó por la falta de trabajo.

Los cierres de empresas, especialmente industriales, atemorizan a la población que ve que la respuesta del gobierno nacional ante casos como el de Fate, es el desentendimiento absoluto, además del enfrentamiento abierto con el grupo empresarial dueño de la fábrica que dejó en la calle a más de 900 familias.

La situación del consumo también fue percibida como uno de los temas problemáticos del momento. El 74 % de los consultados admitió que recortó gastos para llegar a fin de mes con algo de dinero en el bolsillo y un 51 % reconoció que carece de capacidad de ahorro.

La preocupación por la economía del día a día ganó fuerte protagonismo en la sensibilidad de las familias. En ese marco, el 32 % de los encuestados aseguró que los ingresos no le alcanzaron para cubrir gastos básicos como la compra de alimentos, la vivienda y la salud.

También se agravó la percepción de la gente sobre la destreza del gobierno para solucionar los problemas de fondo. El 54 % respondió que Milei y su equipo no están controlando la inflación, pese a que ese objetivo es defendido por las autoridades como prioritario.

Según la lectura de QSocial, las respuestas de la gente dan cuenta de un traslado de la atención desde las metas fiscales hacia los efectos concretos del ajuste: la motosierra parece haberse constituido en objeto de una disputa entre una pretendida necesidad de orden económico y un “temor al abandono social”.

Ese miedo se apuntaló socialmente al calor del cierre de Fate, que es percibido como una consecuencia clara de la flexibilización del comercio exterior y la caída del poder adquisitivo del salario.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/