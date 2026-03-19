Ángela Torres agotó las entradas para su show en el Gran Rex en tiempo récord

La cantante Ángela Torres agotó las entradas en tiempo récord para el show en el Teatro Gran Rex, el sábado 11 de abril.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los tickets se agotaron en cuestión de horas, como la consecuencia directa de una artista que conecta con su público de una manera pocas veces vista en la escena pop argentina.

Este segundo sold out en el Gran Rex se suma a una racha imparable. Ángela ya había agotado dos funciones en el Teatro Margarita Xirgú de Buenos Aires, y su gira se extiende por todo el país y la región: Rosario, Córdoba, Montevideo y Uruguay también forman parte de un recorrido que no para de crecer.

El mismo espectáculo que desbordó Buenos Aires está llevando su música a cada rincón con la misma intensidad. El camino de Ángela no tardó en cruzarse con los más grandes. Compartió escenario con Shakira ante decenas de miles de personas en el estadio de Vélez, se presentó ante más de 370.000 personas en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén —una de las convocatorias más masivas de la historia de la música argentina— y su encuentro con Rosalía quedó como uno de los momentos más significativos de su carrera, en sus propias palabras.

Nombres, escenarios y cifras que no son casualidad: son el reflejo exacto de una artista que fue creciendo sin pausas hasta convertirse en una de las voces más importantes de su generación.

En el escenario, Ángela presenta en vivo «No me olvides», su álbum debut: once canciones con letras propias, una propuesta estética única y una búsqueda sonora con personalidad. Un show que combina música, teatro y romanticismo, y que recorre desde Favorita —galardonada con Disco de Oro tras superar los 40 millones de streams— hasta Vértigo, Oops! y su ya clásico La Vida Rosa.

Cantante y actriz, Ángela Torres construyó su nombre desde muy joven con roles protagónicos en Simona y Días de gallos (HBO Max). En paralelo, su carrera musical fue acumulando hitos: el videoclip de La vida rosa alcanzó los doce millones de visualizaciones, su primer EP La niña de fuego (2021) la estableció como una voz propia dentro de la escena pop local, y colaboraciones con Lara 91k, Robleis, Yami Safdie, Sael y Diego Torres fueron consolidando el perfil de una artista con sello propio.

Fuente: https://www.cadena3.com/