La obesidad, una enfermedad que necesita menos prejuicios y más apoyo médico

La obesidad es una enfermedad visible y, a diferencia de otras patologías crónicas, se manifiesta en el cuerpo, lo que la expone a juicios, comentarios y prejuicios que no suelen dirigirse a quienes padecen, por ejemplo, diabetes o hipertensión.

En un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se indicó que con frecuencia se interpreta como una cuestión de voluntad individual -«comer menos y moverse más»- cuando en realidad se trata de una enfermedad crónica, multifactorial y progresiva.

Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, dos de cada tres adultos en Argentina presentan exceso de peso, mientras que la obesidad se duplicó en las últimas dos décadas: pasó del 14 % en 2005 al 25,4 % en 2018. A nivel global, la prevalencia se triplicó desde 1975 y las proyecciones estiman que para 2030 afectará a la mitad de la población adulta.

La obesidad incrementa el riesgo de padecer diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, hígado graso y, en algunos casos, ciertos tipos de cáncer. Por eso, su abordaje requiere intervención temprana, seguimiento continuo y tratamiento especializado.

En el marco del mes de la obesidad, especialistas advierten que uno de los principales obstáculos en el abordaje de la obesidad no es solo su crecimiento sostenido, sino también el estigma social que afecta el acceso oportuno al sistema de salud.

«La obesidad es una enfermedad multifactorial en la que interactúan aspectos biológicos, genéticos, hormonales, ambientales y psicológicos. Reducirla a una cuestión de voluntad o estética no sólo es incorrecto, sino que retrasa la consulta y empeora el pronóstico», explica el Dr. Agustín Duro, cirujano bariátrico.

Ese estigma impacta directamente en la salud: muchas personas postergan la consulta médica por culpa o temor al juicio. «Sabemos que gran parte de los pacientes llega tras años de intentos fallidos. La evidencia demuestra que la obesidad tiene tratamiento, pero requiere evaluación médica y un plan terapéutico sostenido», agrega el Dr. Duro, quien es jefe de la Unidad de Tratamiento de la Obesidad y Enfermedad Metabólica del Hospital Italiano.

Salud integral, más allá del peso

Al momento de realizar una evaluación integral, los profesionales analizan el estado del metabolismo, además del peso o el índice de masa corporal. En algunas personas, el exceso de grasa acumulada en el cuerpo puede afectar el funcionamiento del organismo, influyendo en la regulación del azúcar en sangre, la presión arterial o la función hepática.

Sin embargo, esto no ocurre en todas las personas con obesidad ni de la misma manera. Aún con exceso de peso, puede que no aparezcan cambios relevantes en su metabolismo y, cuando existen, suelen detectarse en los controles médicos habituales y pueden abordarse de manera progresiva.

«El objetivo de hablar de estos temas es promover información y acompañamiento, se trata de comprender que el peso y la salud metabólica forman parte de un continuo y que cada situación requiere una mirada personalizada», expresó la Dra. Karin Kopitowski, jefa honoraria del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria.

El citado centro de salud puso en marcha la Unidad de Tratamiento de la Obesidad y Enfermedad Metabólica, un espacio interdisciplinario orientado a brindar contención, evaluación especializada y tratamiento, especialmente en pacientes con obesidad moderada a severa que requieren alternativas intervencionistas. La misma reúne a médicos clínicos y de familia, gastroenterólogos, cirujanos bariátricos, nutricionistas, psicólogos y psiquiatras, con un modelo de evaluación integral y seguimiento.

El abordaje puede incluir tratamiento nutricional individualizado, indicación farmacológica cuando sea necesario y, en los casos adecuados, procedimientos como la gastroplastia endoscópica o la cirugía bariátrica, considerada la herramienta más efectiva y duradera en la obesidad severa.

Fármacos: la importancia de la selección individualizada

El crecimiento reciente de nuevos fármacos para la obesidad amplió las opciones terapéuticas, aunque los especialistas destacan la importancia de una evaluación adecuada y de una selección individualizada según la situación particular de cada persona. No se trata de una solución universal.

«Los fármacos pueden ser herramientas muy útiles, pero no constituyen una solución aislada. La indicación debe ser personalizada y siempre acompañada de un plan integral», explica el Dr. Axel Beskow.

Fuente: https://www.cadena3.com/