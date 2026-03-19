Apple presentó el MacBook Neo, AirPods Max 2 y el iPhone 17e

Apple sorprendió a sus seguidores con una serie de lanzamientos de productos este mes, destacando el nuevo iPhone 17e, el MacBook Neo y los AirPods Max 2. La compañía inició el mes con el anuncio del iPhone 17e y el M4 iPad Air el 2 de marzo, seguido por la presentación del M5 MacBook Air y nuevos modelos de MacBook Pro al día siguiente.

El iPhone 17e se ofrece a un precio de $599 y estará disponible a partir del 11 de marzo. Este nuevo dispositivo cuenta con el chip A19 y el modelo básico ofrece 256 GB de almacenamiento, duplicando la capacidad del iPhone 16e. Además, incluye MagSafe y Qi2, permitiendo carga inalámbrica de hasta 15 W.

Un aspecto notable del iPhone 17e es su cámara de 48 megapíxeles, la misma que la del iPhone 16e, y la inclusión del módem celular C1X, que promete ser hasta dos veces más rápido que el C1 del iPhone 16e y consumir un 30 % menos de energía.

El 3 de marzo, Apple presentó nuevos modelos de MacBook Pro equipados con los chips M5 Pro y M5 Max, diseñados para mejorar el rendimiento en tareas de inteligencia artificial, prometiendo ser hasta cuatro veces más rápidos que sus predecesores. Los nuevos MacBook Pro tienen un precio que comienza en $2,199 y $2,699, respectivamente.

El 4 de marzo, se anunció el MacBook Neo, un modelo más accesible que comienza en $599. Este portátil está diseñado para estudiantes y usuarios con tareas menos intensivas. Ofrece un chip A18 Pro, una cámara FaceTime HD de 1080p, y una batería que puede durar hasta 16 horas.

Finalmente, el 16 de marzo, se lanzó el AirPods Max 2, con un precio de $549, que incluye mejoras en la cancelación activa de ruido y calidad de sonido. Los nuevos AirPods están disponibles en varios colores y prometen una experiencia auditiva optimizada.

Apple también presentó nuevas versiones de su Studio Display y Studio Display XDR, así como nuevos accesorios en colores de primavera para iPhone y Apple Watch.

Fuente: https://www.cadena3.com/