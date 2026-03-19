El precio del gas en Europa sube un 35 % tras ataques a la infraestructura energética en Oriente Medio

Los precios del gas natural en Europa se dispararon tras los ataques a la infraestructura energética en Oriente Medio realizados este miércoles y jueves. Los futuros de gas subieron hasta un 35 %, informa Bloomberg.

Según Financial Times, los precios del gas en la región subieron hasta los 70,7 euros por MWh, los más altos desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente.

Por su parte, el precio del crudo Brent subió también este jueves, alcanzando los 112,24 dólares por barril. Posteriormente, su coste superó 113 dólares por barril.

Al mismo tiempo, el petróleo intermedio de Texas (WTI) también experimentó un auge, situándose en 96,52 dólares por barril, mientras que el crudo Murban subió hasta los 116, 77 dólares por barril.

Ataques contra la infraestructura energética

Varias secciones del yacimiento de gas South Pars —el más grande del mundo— fueron cerradas en Irán este miércoles tras bombardeos de Estados Unidos e Israel. Los tramos en cuestión fueron puestos fuera de servicio para controlar el incendio y evitar la propagación del fuego.

En este contexto, Teherán instó a ciudadanos y trabajadores a alejarse de varias refinerías y complejos petroquímicos en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar, al advertir que esas instalaciones se han convertido en «objetivos directos y legítimos» que serán atacados en las próximas horas.

Como resultado, Irán lanzó en la noche del 18 al 19 de marzo una masiva oleada de ataques que tuvo como objetivo, según Teherán, «instalaciones petroleras vinculadas a EE.UU.» en Oriente Medio. Fueron atacadas una planta de producción de gas natural licuado en Baréin, varias instalaciones de gas natural licuado (GNL) en Catar e instalaciones energéticas de Arabia Saudita, entre otros.

La empresa estatal de energía de Catar, QatarEnergy, afirmó que ataques con misiles iraníes han alcanzado varias instalaciones de GNL, provocando grandes incendios y daños considerables. «Además del ataque anterior perpetrado el miércoles 18 de marzo de 2026 contra la ciudad industrial de Ras Laffan, que provocó daños importantes en la planta de GNL de Pearl, QatarEnergy confirma que, en la madrugada del jueves 19 de marzo de 2026, varias de sus instalaciones de gas natural licuado (GNL) fueron objeto de ataques con misiles, lo que provocó incendios de gran magnitud y daños adicionales considerables», reza el comunicado en X.

Fuente: https://actualidad.rt.com/