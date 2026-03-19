Básquet de la AJB: Porteño volvió a ganar y lidera la tabla

Este miércoles, por la segunda fecha del torneo de Primera División que organiza la Asociación Juninense de Básquetbol, denominado Sergio Larry Longo, Porteño de Chacabuco se anotó el segundo triunfo en dos presentaciones. Recordemos que el viernes, sobre la hora, le había ganado a Argentino de Junín, en Chacabuco.

Esta segunda victoria la consiguió en su presentación en Lincoln, en el gimnasio de CAVUL de aquella ciudad, donde derrotó al local por 77 a 65. En el primer tiempo, el Decano se fue al descanso perdiendo 37 a 29, pero luego logró revertir el resultado.

Por Porteño jugaron Santiago Giraudo(8), Tomás Palomero (16), Emmanuel Martínez Janz (15), Augusto Género (12) y Agustin Acuña (9). También entraron Gino Ferraro (11), Agustín Sottarelli (6). Thiago Merlo, Martín Sekul, Manuel Castelao y Tomás García no marcaron tantos para el equipo de Chacabuco. DT: Rodrigo Senrra. La figura del encuentro fue el juninense Tomás Palomero, el refuerzo de Porteño para esta temporada.

Porteño hacía siete años que no ganaba el Lincoln; la última vez había sido el 13 de febrero del 2019, cuando se impuso por 76 a 75 por el torneo clausura de aquel año.

Posiciones: Porteño y Ciclista de Junín 4; Argentino y Los Indios 3; 9 de julio, San Martín, Rivadavia y El linqueño, Club Junín y Cavul 2; Sarmiento 1 (jugó un solo partido).

Informe: Javier Galante