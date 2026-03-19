El Gobierno está dispuesto a enviar tropas para enfrentar a Irán

El Gobierno está dispuesto a ir a la guerra por Estados Unidos. La subordinación de Javier Milei hacia Donald Trump es tal que aceptaría el envío de tropas a medio oriente ante un eventual pedido de la Casa Blanca para atacar a Irán. “Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren se dará”, confirmó al diario El Mundo el secretario de Comunicación, Javier Lanari, aunque aclaró que esa petición no existió.

Las expresiones del funcionario van en línea con las declaraciones del canciller Pablo Quirno. Si bien el canciller dijo que no iba a hablar sobre “rumores sino de certezas”, afirmó que la posición del Gobierno es clara. “En la medida que necesiten apoyo nuestro está claro dónde vamos a estar parados”, señaló.

La controversia cobró fuerza este miércoles tras las afirmaciones del dirigente republicano Marc Zell, quien aseguró que “Argentina está enviando unidades navales para ayudar a Estados Unidos a salvaguardar el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz. El Reino Unido se ha negado”.

Durante su reciente paseo por Nueva York, Milei profundizó su discurso belicista. Calificó a Irán como “nuestro enemigo” y vaticinó la victoria de Estados Unidos e Israel. “Vamos a ganar la guerra”, proclamó. Además, el Gobierno argentino emitió un comunicado en el que celebró la operación militar que llevaron adelante los Estados Unidos e Israel en la que asesinaron al ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán. En el texto, publicado en la cuenta de la Oficina del presidente, la Casa Rosada calificó a Jamenei como “una de las personas más malvadas, violentas, y crueles que ha visto la historia de la humanidad. Sus atrocidades no solo han sido sufridas por el pueblo iraní, sino que han impactado a lo largo de todo el globo”.

Como respuesta, el diario oficialista Tehran Times acusó a Milei de haber cruzado “una línea roja imperdonable” al unirse al proyecto de “iranofobia”. En ese sentido, aseguró que la postura libertaria obliga a las autoridades iraníes a diseñar “una respuesta proporcionada a esta enemistad”.

El documento tuvo lugar luego de que el mandatario dijera que “no le cae bien Irán”. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos», expresó. Ayer, en el acto por el treinta y cuatro aniversario del atentado a la embajada, aprovechó para insistir con que “Argentina combate el terrorismo y defiende la libertad”. “Israel es un aliado estratégico y por eso reafirmamos nuestro compromiso, porque creemos que es lo correcto”, completó.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/