Las rondas de negocios internacionales en Expoagro 2026 proyectan operaciones por 15 mill/dol

El balance de las Rondas de Negocios Internacionales consolidó a la feria Expoagro 2026 como el principal centro de transacciones externas para el agro argentino, ya que facilitó el contacto directo entre fabricantes nacionales y mercados estratégicos.

El éxito de la convocatoria se refleja en los siguientes indicadores de desempeño:

-Intenciones de compra: se estimaron operaciones a corto y mediano plazo por un valor superior a los 15 millones de dólares.

-Alcance global: participaron delegaciones de doce países, con fuerte presencia de compradores de Brasil, Sudáfrica, Australia y países de Europa del Este.

-Oferta exportable: más de cuarenta empresas argentinas (PyMEs y grandes fabricantes) presentaron sus catálogos de maquinaria, agropartes y soluciones de AgTech.

-Dinámica comercial: se concretaron más de doscientos cincuenta reuniones B2B (business-to-business) en un formato de agenda cerrada y precalificada.

Sectores con mayor demanda

Los compradores internacionales centraron su interés en tres nichos específicos de la industria argentina: la siembra directa (interés en cabezales, sembradoras de precisión y tecnología de dosificación variable); software para gestión de lotes, sensores de rendimiento y plataformas de monitoreo satelital; e implementos de cosecha, como tolvas autodescargables y embolsadoras de granos, rubros donde la Argentina mantiene un liderazgo técnico global.

Los organizadores destacaron que el 85 % de los participantes extranjeros calificó la calidad de la oferta argentina como “excelente o superior”, subrayando la competitividad del tipo de cambio y la innovación constante del sector para adaptarse a diferentes climas y suelos del mundo.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/