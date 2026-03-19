Carne: los precios suben y el consumo cayó a su nivel más bajo en 20 años

La crisis de la industria de la carne se profundiza y quedó expuesta en los datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra): los precios de los cortes vacunos subieron 7,4 % en febrero y el consumo es el más bajo en más de veinte años, con un derrumbe de la faena.

De acuerdo al informe de la entidad, durante los últimos doce meses (febrero 25-febrero26), el consumo per cápita fue equivalente a 47,3 kilos por año, lo que significó una reducción de alrededor de 1,2 kilos por habitante por año y una baja interanual del 2,5 %.

El número refleja el registro más bajo en dos décadas y profundiza una tendencia descendente que se mantuvo desde el pico de 69,4 kilos, alcanzado en 2008. Este nivel históricamente bajo responde a múltiples factores económicos y productivos, tales como una mayor demanda externa, una menor cantidad de animales que llegan a faena y el arrastre de la sequía de 2022.

Los números van en línea con los despidos y suspensiones que vienen aplicando algunos de los frigoríficos integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, como el caso de Arrebeef, que días atrás suspendió a casi 400 contratados que se desempeñan en la planta de Pérez Millán, en Ramallo. También en Morón cerró días atrás un frigorífico y dejó a 140 operarios en la calle.

Menos producción de carne y precios por las nubes

De acuerdo con la entidad, entre enero y febrero de 2026, la producción de carne vacuna sumó 457 mil toneladas res con hueso, lo que representó una contracción de 9,1% frente a igual bimestre de 2025, es decir, 45,5 mil toneladas menos.

El resultado se contrapone con la evolución de los precios. En el mercado de Cañuelas, el valor del animal en pie incrementó un 8,5% en febrero respecto al mes anterior, con un ritmo interanual de aumento del 72,7 %. De hecho, el kilo vivo mantuvo el mayor precio relativo respecto al índice general de precios mayoristas en 15 años.

En tanto, los precios minoristas relevados por el Indec muestran que los cortes de carne acumularon un alza aproximada del 12% en los dos primeros meses de 2026, el doble que la inflación general que ronda el 6 % para ese período.

Dentro del rubro carnes y derivados, en el segundo mes del año el ritmo de aumento del precio promedio de los cortes vacunos llegó a 7,4 % mensual. Paleta, cuadril y nalga fueron los cortes que mayores alzas exhibieron: 8,1% y 8% en los últimos dos casos. Mientras el asado creció 5,7 %, el precio del pollo entero subió a mayor velocidad: 10,2%.

Fuente: https://dib.com.ar/