Mechita: Una histórica locomotora a vapor será la perla de la Fiesta del Ferroviario

La localidad de Mechita se prepara para vivir una edición verdaderamente histórica de la Fiesta del Ferroviario gracias a la llegada de una joya mecánica. El organizador del evento, Silvano López, confirmó que este fin de semana contarán con la presencia de una locomotora a vapor inglesa del año 1927, bautizada como Volcán Freudy. Esta imponente máquina de casi cien años fue restaurada a nueva por el Ferro Club Argentino de Remedios de Escalada y hará su gran viaje de estreno en nuestra región, marcando su primera participación oficial en un evento público desde que fue puesta en marcha nuevamente.

El gran atractivo de la jornada central será la posibilidad de que los vecinos viajen en tren arrastrados por esta reliquia a vapor. Según la planificación de los organizadores, el domingo a partir de las 11:00 de la mañana la formación comenzará a funcionar como un servicio de pasajeros local que unirá las estaciones de Bragado, Mechita y Alberti. Si bien los vagones que trasladarán al público son unidades operativas convencionales, la experiencia de ver y escuchar a la locomotora histórica tirando de la formación promete ser un espectáculo inolvidable para los aficionados y las familias de toda la zona.

Más allá de los esperados viajes del domingo, el cronograma oficial de la fiesta comenzará a desarrollarse el día sábado desde las 11:00 de la mañana. Durante todo el fin de semana, los visitantes que se acerquen a Mechita podrán disfrutar de exposiciones de ferromodelismo, muestras de coleccionistas dentro del museo, paseos por los talleres, un gran patio de artesanos y puestos gastronómicos. Además, el evento contará con distintos espectáculos musicales en el escenario principal, cerrando una propuesta integral que, según adelantaron sus impulsores, seguirá adelante incluso si se presenta algún chaparrón aislado.

Fuente: https://www.bragadotv.com.ar/