Jameneí: «Cada gota de sangre tiene un precio que los asesinos deberán pagar pronto»

El líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, advirtió que los responsables del asesinato de Ali Larijani y sus acompañantes «deberán pagar pronto» por su crimen, al expresar sus condolencias por la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en un ataque israelí.

En un mensaje de pésame difundido por la agencia Tasnim, Jameneí calificó a Larijani de figura «sabia, previsora, inteligente y comprometida», con casi cinco décadas de trabajo en distintos niveles del sistema político, militar, de seguridad y cultural de la República Islámica. Señaló que el asesinato de «una personalidad de este calibre» refleja «la importancia» que tenía y «el odio de los enemigos del islam» hacia él.

«Cada gota de sangre tiene su precio, que los asesinos de estos mártires pronto tendrán que pagar», reza el comunicado.

Asesinato de altos cargos iraníes

Este martes, Katz anunció que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, murió en un ataque de las fuerzas israelíes.

Asimismo, en los ataques israelíes de este martes falleció el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani.

Paralelamente, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó una fotografía en la que el mandatario aparece dando la orden de matar a altos cargos iraníes.

La madrugada de este miércoles, Teherán llevó a cabo un ataque masivo contra territorio israelí como venganza por el asesinato de Ali Larijani.

Para saber quién era Ali Larijani, ‘el Kennedy de Irán’ asesinado por Israel, lea nuestro artículo

Agresión contra Irán

Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán la madrugada del sábado 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor.

En respuesta a la ofensiva, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.

Fuente: https://actualidad.rt.com/