Comienza la Bienal de Historieta, un festín en cuadritos

Mañana comienza la primera Bienal de Historieta de Buenos Aires, que se extenderá hasta el domingo en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) con charlas, muestras, actividades y la presencia de un nutrido grupo de invitados internacionales. La línea de esta primera edición estará marcada por el blanco y negro, en consonancia con el padrino, nada menos que José Muñoz. El blanco y negro, además, es una de las líneas fundamentales de la historieta argentina.

“La programación la pensamos partiendo de esa línea temática y tratamos de que sea lo más abarcativa posible, también muchas de las charlas tienen que ver con los invitados y las invitadas internacionales”, explica a Página/12 Martín Ramón, director artístico de la Bienal y referente del sector por su rol en Espacio Moebius. Ramón es consciente de todo lo que tiene para ofrecer el circuito local. “Nos quedaron cosas afuera porque por suerte el universo de la historieta argentina es súper amplio, a mí me hubiera gustado abordar cosas de historieta abstracta o experimental”, plantea. La programación completa se encuentra en el sitio oficial.

Entre los invitados internacionales destacan el editor japonés Akira Kimura, el mangaka Eldo Yoshimizu (autor de Ryuko), la investigadora española Elisa McCausland, la francesa Catherine Ferreyrolle (del Centro de Documentación de la Cité de la BD, de Angouleme), el editor inglés Sam Arthur, su colega brasileño Rodrigo Rosa y el director de Entreviñetas (Colombia) Daniel Jiménez. A ellos hay que sumar a los artistas Iván Brunetti (Italia), Maliki (Chile), y los argentinos Eduardo Risso, Maitena, Cacho Mandrafina, Horacio Altuna, Quique Alcatena, Powerpaola, Jules Mamone, Paula Boffo, Nacha Vollenweider, Pedro Mancini, Salvador Sanz, Dolores Alcatena, Ignacio Minaverry, Lito Fernández y María Alcobre.

En distintas actividades –algunos en la previa de la Bienal- también hay otros nombres, como Alejandra Lunik, Tute, Mariana Ruiz Johnson o Manuel Loza. “Con los invitados estamos contentísimos, intentamos traer a gente de todos los países con los cuales venimos construyendo un vínculo”, contó Ramón. “En todos esos países la historieta es súper importante y es bueno poder tener invitados para fortalecer esos vínculos”, reflexionó.

Además de las charlas, la Bienal ofrecerá a los visitantes una muestra de originales de historietistas de la primera mitad del siglo XX, con grandes referentes del rubro como Hugo Pratt, Alberto Breccia y José Luis Salinas. En los subsuelos de la Casa de la Cultura, en tanto, habrá una serie de instalaciones audiovisuales que ofrecerán un acercamiento a producciones gráficas de diversos autores nacionales y latinoamericanos que junto al sector de fanzines buscan reflejar la potencia creativa actual de la historieta, “su trasvasamiento generacional y social”, y su relación con múltiples disciplinas, desde el diseño de moda a la arquitectura o la industria audiovisual.

Desde la Bienal informaron que “la puesta artística incluirá la presencia de gran parte de la nueva generación de dibujantes y fue pensada con la intención de ver la diversidad de estilos de trabajo en diferentes roles creativos, teniendo por objetivo gestar e intervenir piezas gráficas en vivo que finalmente sean obsequiadas al público”.

Además, la Bienal de Historieta de Buenos Aires ofrecerá un Programa Profesional destinado a fortalecer el ecosistema de la historieta a través de espacios de encuentro, formación e intercambio entre autores, editores, investigadores y profesionales del sector. Un rasgo de época que suele encontrarse en los principales festivales del rubro del país (la convención rosarina Crack Bang Boom reúne sistemáticamente autores y editores extranjeros desde hace años, por ejemplo). “La iniciativa propondrá una serie de actividades orientadas a promover la circulación de obras, el desarrollo editorial y la construcción de redes entre la escena local y la internacional”, cuentan desde la Bienal.

Esta edición retoma el antecedente de la 1ª Bienal Mundial de la Historieta, realizada en 1968 en el Instituto Torcuato Di Tella e impulsada por el crítico y teórico Oscar Masotta. La iniciativa reunió a artistas, investigadores y editores en un evento pionero que juntó a la plana mayor del noveno arte de ese momento.

“Lo que esperamos con esta edición es que sea un evento que sorprenda tanto a la gente que ya conoce, pero sobre todo que acerque gente que no conozca de historieta particularmente”, propone el director artístico del evento. “Que se acerquen por la propuesta expositiva, porque la verdad quedó increíble la exhibición, va a ser impactante. Y tratar de reconectar a más público con la lectura y las historietas”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/