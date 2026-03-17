Se reactivó el movimiento de compra de campos en la región núcleo

Impulsado por expectativas económicas, mejores márgenes agrícolas y la búsqueda de activos reales de largo plazo, el mercado de campos en Argentina comenzó a mostrar señales de reactivación después de varios años de cautela y el interés por invertir en tierras productivas volvió a crecer,

El escenario muestra una combinación de mayor demanda, pero oferta limitada, lo que conlleva a una recuperación de los precios, razón por la cual “empieza a reactivar el mercado inmobiliario rural, con foco especialmente en la zona núcleo integrado por Pergamino, Salto y Rojas y en el sur de Santa Fe, una de las regiones más buscadas por su alta productividad y cercanía a los puertos”.

“Hoy el mercado está con más demanda que oferta, hay mucha gente queriendo meterse en el sector agro o comprar campos, pero obviamente mucha oferta de estos campos no está a la venta y todo lo que está alrededor de esta zona son los primeros en buscar y a medida que hay menos se van alejando de esta periferia”, explicó Federico Nordheimer, director ejecutivo de Nordheimer Campos y Estancias.

Según datos del sector, en el último año los campos de alta productividad registraron incrementos. La rentabilidad promedio del negocio agrícola se ubica actualmente entre 3 % y 3,5 % anual, con algunos casos que rozan el 4%, por encima de los niveles observados en años recientes.

En relación con el valor de la tierra, Nordheimer comentó, “la realidad es que se ha incrementado en los últimos años, por ahí hace 2 o 3 años eso estaba en 13 o 14 mil dólares, cuando las cosas estaban más complicadas, así que viene aumentando en los últimos años. En 2011 han llegado a haber operaciones de 18, 19 o hasta 20 mil dólares en esa zona, que fue el pico”.

Actualmente, en la región del «núcelo agrícola» los valores de referencia rondan los 20.000 dólares por hectárea, lo que representa una suba cercana al 10 % respecto del año pasado, cuando los precios se ubicaban entre 17.000 y 18.000 dólares. Se trata de una de las regiones agrícolas más productivas del país, donde históricamente se toman los precios como referencia para otras zonas.

“En esta zona es difícil que haya campos a la venta, entonces cuando entra un campo se maneja mucho en circuito fuera de mercado, con clientes directos sin publicar. Cuando aparece un campo, las inmobiliarias solemos llamar a clientes que sabemos que están interesados y finalmente se logra realizar rápido. Son como un cheque al portador para los clientes”, señala.

De cara a los próximos meses, el movimiento del mercado seguirá estrechamente ligado al contexto macroeconómico y político del país. “Va a seguir habiendo movimiento en el mercado y va a estar ligado a cómo sucede y cómo ande la política y la economía del país porque, además de la rentabilidad de los campos influye mucho en la toma de decisiones. Siempre son inversiones a mediano y largo plazo y están manejadas por la rentabilidad del negocio y por la expectativa de cómo el país va a acompañar ese proceso”, concluyó Nordheimer.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/