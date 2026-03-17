La Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud

El Canciller, Pablo Quirno, confirmó este martes la salida oficial de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de que el Gobierno criticara, especialmente, la acción del organismo durante la pandemia del Covid-19 y se alineara con una política similar que lleva adelante Donald Trump.

“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, esta acción se produce un año después de realizada esa comunicación”, escribió Quirno en su cuenta de X.

«Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias», agregó.

El país se había adherido a la constitución de la OMS en 1948. Y pese a este retiro, la Argentina continúa siendo parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En febrero de 2025, el Gobierno informó que el presidente Javier Milei había tomado la decisión de retirar al país de la OMS, entidad que fue creada para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales. Días antes, Trump había tomado una decisión similar.

La salida de la OMS implica que el país dejaría de participar en los programas, fondos y foros técnicos coordinados por la organización. A partir de esto, el Gobierno anticipó que buscará acuerdos bilaterales y reforzará mecanismos propios para la vigilancia epidemiológica y la cooperación internacional.

Las críticas a la OMS

En las justificaciones de la medida hechas hace un año, el Gobierno afirmó que si bien la OMS fue «fue creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales», el organismo falló en su mayor «prueba de fuego» ante el Covid-19.

El texto en su momento apuntó duramente contra la política de cuarentenas promovidas durante la pandemia y no hizo mención alguna a su influencia en el sostenimiento del sistema de salud. «En nuestro país, la OMS respaldó a un gobierno que dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMEs a la quiebra, y aun así nos costó 130.000 vidas», sentenció en su momento la oficina del presidente.

Para la gestión de Milei, la OMS es uno de los organismos supranacionales que “no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro”.

Fuente: https://dib.com.ar/