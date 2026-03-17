Pergamino impulsa beneficios fiscales para atraer industrias y generar empleo

El Municipio de Pergamino puso en marcha una nueva etapa de su política de promoción industrial con el objetivo de atraer inversiones productivas, acompañar el crecimiento del sector privado y generar más puestos de trabajo para los vecinos del distrito. La iniciativa forma parte de una estrategia de desarrollo que impulsa la gestión del intendente Javier Martínez y que apunta a consolidar el perfil productivo de la ciudad dentro del norte de la provincia de Buenos Aires.

Este anuncio fue realizado durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, ámbito institucional en el que Martínez presentó las principales líneas de gestión para 2026 y puso especial énfasis en todas las políticas destinadas a fortalecer el desarrollo económico local. En ese contexto, adelantó que las nuevas industrias que decidan radicarse en el Distrito podrán acceder a un nuevo esquema de beneficios fiscales que contempla la exención del 100 por ciento de tasas municipales por un período de hasta siete años.

La medida se enmarca dentro de la ordenanza de Promoción Industrial impulsada por la Municipalidad y busca generar condiciones concretas que favorezcan la instalación de empresas en el Partido. Desde el Gobierno local remarcan que este tipo de herramientas resultan fundamentales para mejorar la competitividad del Distrito, facilitar la llegada de inversiones y acompañar a quienes deciden apostar por el desarrollo productivo en la ciudad.

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