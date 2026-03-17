Bragado: Detuvieron a un hombre acusado de incendiar un vehículo

ersonal de la SubDDI Bragado, en conjunto con efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia, llevó adelante la detención de un hombre mayor de edad que actualmente reside en la ciudad de Junín, acusado de haber incendiado un vehículo en Bragado.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial Mercedes, con intervención de la UFI N°5 y la Ayudantía Fiscal de Bragado, en el marco de una investigación iniciada el pasado 14 de febrero por el delito de daños.

Según se informó, la causa comenzó a partir de la denuncia de una mujer de esta ciudad, quien manifestó que autores ignorados habían incendiado su automóvil. A partir de la investigación, el análisis de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Monitoreo Municipal resultó clave para identificar al presunto autor del hecho.

El detenido permanece alojado en la sede de la SubDDI Bragado y está previsto que este jueves sea trasladado a la ciudad de Mercedes para prestar declaración indagatoria ante la Justicia.

Fuente: https://www.bragadotv.com.ar/