Apple lanza en silencio los nuevos AirPods Max 2 con mejoras notables

En un lanzamiento sorpresivo el lunes, Apple presentó los AirPods Max 2, el tan esperado sucesor de sus auriculares premium lanzados en 2020. Con un precio de $549, estos nuevos auriculares cuentan con cancelación activa de ruido, el chip H2 de Apple, soporte para traducción en vivo, mejor calidad de sonido y más.

Los AirPods Max 2 estarán disponibles para pre-orden a partir del 25 de marzo en colores medianoche, estrellado, naranja, púrpura y azul, y se espera que lleguen a las tiendas a principios del próximo mes.

Según Apple, la nueva tecnología de cancelación activa de ruido (ANC) es hasta 1.5 veces más efectiva que en su predecesor. Además, la función de Audio Adaptativo permite que los auriculares ajusten automáticamente los niveles de ANC y Transparencia según el entorno del usuario, optimizando así la experiencia de escucha.

La compañía también indicó que el modo de Transparencia es ahora más natural, gracias a un nuevo algoritmo de procesamiento digital optimizado para el chip H2 y la matriz de micrófonos de los AirPods Max, lo que permite a los usuarios mantenerse conscientes de su entorno y de las personas a su alrededor.

Los nuevos auriculares también incluyen la función de Traducción en Vivo, que ayuda a los usuarios a comunicarse en diferentes idiomas en persona. Además, cuentan con aislamiento de voz, que utiliza «audio computacional avanzado» para priorizar la voz del usuario durante las llamadas y bloquear el ruido ambiental.

Apple afirma que los AirPods Max 2 tienen un nuevo amplificador de rango dinámico alto para un audio más limpio, y que el Audio Espacial es mejor, con una localización mejorada de los instrumentos, mejor respuesta de graves y medios y agudos naturales.

Los auriculares también soportan el control remoto de cámara, una función que permite activar el obturador de la cámara del iPhone o iPad desde la distancia. En los Max 2, se presiona la Corona Digital para tomar una foto o iniciar y detener la grabación de video en la aplicación de Cámara o en aplicaciones de cámara de terceros compatibles en iPhone o iPad.

Además, Apple indica que la función de Reducción de Sonido Fuerte ayuda a proteger a los usuarios del ruido ambiental fuerte mientras preserva la firma sonora de lo que están escuchando.

La compañía afirma que el micrófono de los AirPods Max 2 permite a entrevistadores, podcasters, cantantes y otros creadores captar contenido con audio de mayor calidad y una textura vocal más natural.

Los AirPods Max 2 soportan audio sin pérdidas de veinticuatro bits y cuarenta y ocho kHz cuando se utilizan con el cable USB-C incluido.

Los AirPods Max 2 estarán disponibles en más de treinta países y regiones.

Fuente: https://www.cadena3.com/