La imagen del gobierno cae con más fuerza luego del caso Adorni

En la Casa Rosada tienen números que no sirven para mitigar la preocupación de Manuel Adorni desde que volvió de Nueva York.

Una prestigiosa encuestadora advirtió que tampoco alcanza la estrategia de reivindicar todo el tiempo la reducción de la inflación y llevarla a una meseta del 3%, sin poder bajarla desde hace siete meses.

Los hechos de corrupción aparecen como la principal preocupación de un amplio universo de consultados, donde la mayoría pertenece a la franja de votantes jóvenes de La Libertad Avanza. La lista sigue con el sistema político como segundo destinatario de las preocupaciones, el endeudamiento del país en tercer lugar y el desempleo como cuarta prioridad irresuelta.

Las sospechas de corrupción llegan al 40% de los consultados y se combinan con otro dato que resuena con temor en distintos despachos oficiales: el desempleo y la inflación crecen como inquietud con una velocidad directamente proporcional a la evolución de la crisis, el cierre de puestos de empleo y las dificultades para llegar a fin de mes. Lo curioso es que esas variables empeoran desde el año pasado. Lo hacen con una velocidad directamente proporcional al microclima de optimismo que se respira en el entorno presidencial después de la victoria libertaria en las elecciones del año pasado.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/