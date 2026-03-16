La Provincia no adhiere a los cambios en la VTV impulsados por el Gobierno nacional

Luego que el Gobierno nacional anunciara la reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en muchas provincias, con cambios de plazos y flexibilización de lugares para hacerla, desde la administración de Axel Kicillof dejaron en claro que en territorio bonaerense no habrá modificaciones.

De esta manera, los automovilistas deberán continuar realizando la verificación en las plantas habilitadas y respetando el calendario según la terminación de la patente. La VTV es un control obligatorio que busca garantizar que los vehículos que circulan por calles y rutas estén en condiciones mecánicas y de seguridad adecuadas.

En la provincia, los autos particulares deben realizar la VTV a partir de los dos años de antigüedad o cuando superan los 60 mil kilómetros, y luego renovar el trámite de manera anual.

En cuanto al costo, durante 2026 el valor para vehículos particulares de hasta 2.500 kilos ronda los 97 mil pesos, mientras que las motos tienen un precio menor y los vehículos pesados abonan tarifas más elevadas.

Aunque a nivel nacional se propusieron cambios como ampliar los plazos de revisión y permitir que el control se realice en más talleres o concesionarias, en la provincia de Buenos Aires el sistema seguirá funcionando con el modelo actual por el momento.