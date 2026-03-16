Atletismo: El «Paisanito» Mauro Rozza ganó en Chacabuco

Este domingo -una muy buena cantidad de participantes y un buen acompañamiento del público- se disputó en Chacabuco una prueba atlética, organizada por Albatros Group y el Club Porteño, en la que hubo más de 200 participantes. Se corrió en 15 kilómetros y 5 kilómetros, en un recorrido que abarcó el casco céntrico de la ciudad.

Mauro Rozza, el chacabuquense, y Sandra Delgado, la atleta de General Villamonte, fueron los ganadores en las ramas masculina y femenina respectivamente en los 15 kilómetros.

Rozza empleó un tiempo de 49 minutos y 40 segundos para completar el recorrido; segundo terminó Gaspar Andrioni, de General Villamonte; tercero y completando el podio estuvo otro chacabuquense: Sebastián Pellegrino; cuarto fue Agustín Bustos, también de Chacabuco; y quinto terminó Damián Lorito, atleta de 9 de julio.

Por el lado de las damas, Sandra Delgado se impuso con un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 34 segundos para recorrer los 15 kilómetros; segunda terminó la chacabuquense Lorena Varas; tercera y completando el podio fue Pilar Lonzo, de Chacabuco; cuarta llegó Yamila Lonzo, de Junín; y quinta Rocío Lucitti, también de Chacabuco.

En la prueba de 5.000 metros, en la división varones fue ganada por César Berzoni, de Bragado, quien tardó 17 minutos y 13 segundos; segundo terminó Marcelo Cuevas, de Mercedes; tercero Renzo Di Viesti, de Junín; cuarto Aníbal Harán, también de Junín; y quinto resultó el chacabuquense Guido Cortéz.

En esta prueba, entre las mujeres ganó Melanie Ilundain, de 25 de mayo, con 19 minutos y 22 segundos; más atrás llegaron las locales Magalí Vega, Rocío Dugo, Marianella Della Bruna, y Nora Coronel.

Informe: Javier Galante