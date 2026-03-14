CICOP aceptó la oferta de la Provincia y se arregló la paritaria de los médicos bonaerenses

El Congreso Provincial de Delegados y Delegadas de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) sesionó este viernes y aprobó por amplísima mayoría la oferta paritaria efectuada por el Gobierno bonaerense para los profesionales y técnicos de la salud pública nucleados en la Ley de Carrera Hospitalaria 10.471.

El presidente de CICOP, Pablo Maciel, detalló que “se recepcionó favorablemente una propuesta de aumento salarial del 9% en tres tramos: 1,5% en febrero (consolidado), 5% en marzo y 2,5% en abril, tomando como base de cálculo enero de 2026, con revisión en mayo y apertura de las paritarias en junio”. Este nuevo acuerdo paritario alcanza al personal de planta, residentes, becarios y jubilados.

Uno de los puntos centrales de la negociación es la conformación de una Mesa Técnica en abril para discutir cambios en la estructura salarial de la Ley 10.471, que dará inicio al proceso de recategorización del salario básico.

Al respecto Maciel señaló, “en las asambleas y consultas se valoró el esfuerzo por mejorar la propuesta en un contexto en el que no hay paritarias casi en ninguna provincia, así como la respuesta a un reclamo histórico de CICOP vinculado a la jerarquización del salario de las y los profesionales de la salud. Por primera vez en años, vamos a discutir nuestra estructura salarial y dar el primer paso para avanzar hacia la tan ansiada recategorización”.

Además, la oferta establece un incremento en la Bonificación de Guardia, esto significa que “en los casos de los cargos de guardia el aumento de bolsillo rondará un 13,4% a partir de abril”, añadió el dirigente.

A su vez, el acuerdo confirma el pase de 3800 becarios de contingencia (2021 y 2022) a Planta Transitoria (interinatos de la Ley 10.471), medida que había sido anunciada en la Paritaria General del Estado (Ley 10.430).

Con esta actualización salarial, un profesional de la salud ingresante con 36 horas, guardia mínima y Bonificación por Trayectoria Formativa percibirá $1.620.319 en marzo y $1.658.366 en abril. En tanto que aquellos con 48 horas, dedicación exclusiva y Bonificación por Trayectoria Formativa cobrarán de bolsillo $2.231.034 en marzo y $2.283.421 en abril. Por su parte, un residente de primer año que realice guardias en zonas de baja cobertura recibirá $1.599.250 en marzo y $1.636.806 en abril.

Por último, el Congreso también resolvió iniciar una campaña de visibilización por la recategorización salarial del sector y participar activamente en las movilizaciones que se realizarán en el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar, en unidad con las centrales sindicales y los organismos de derechos humanos.